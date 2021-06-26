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شكرا لقرائتكم خبر عن 21 نصيحة لحمل صحى بدون مشاكل.. اشربى الكثير من السوائل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فترة الحمل من الأوقات الهامة في حياة كل سيدة وتتطلب رعاية خاصة للغاية بداية من تناول الطعام الصحى والحصول على قدر كافى من الفيتامينات والمكملات الغذائية واجراء الفحوصات الدورية وغيرها من الطرق للحفاظ على صحة الأم والجنين طوال التسعه أشهر، ووفقا لتقرير لموقع health فإن النصيحة الأولى بمجرد شكك في أنك حامل هى استشارة طبيبك.نصائح هامة لحمل صحى بدون مشاكل
- تناولي فيتامين قبل الولادة
- ممارسة الرياضة بانتظام
- ثقفى نفسك بمعلومات حول الحمل
- قومى بتغيير طريقة أداء الأعمال المنزلية الخاصة بك (تجنبى المنظفات القاسية أو السامة ، ورفع الأشياء الثقيلة)
- تتبعى زيادة وزنك (زيادة الوزن الطبيعي 25-35 رطلاً)
- ارتدى أحذية مريحة
- تناولى الأطعمة الغنية بحمض الفوليك (العدس ، والبرتقال ، والحبوب المدعمة)
- تناولى الأطعمة الغنية بالكالسيوم (الألبان والأسماك المعلبة وفول الصويا)
- تناول المزيد من الأسماك (باستثناء تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق)
- تناولى الأطعمة التي تحتوي على الألياف
- لا تأكلي الأجبان الطرية قد تحتوي الأنماط غير المبسترة على بكتيريا يمكن أن تسبب الحمى أو الإجهاض أو مضاعفات الحمل.
- اكثرى من الخضار.
- تناولى وجبات متوازنة كل يوم
- قللى من تناول الكافيين
- اشربى الكثير من السوائل (ستة أكواب)
- ضعى واقي من الشمس عند الخروج من المنزل
- تجنبى التدخين السلبي
- احصلى على قسط كاف من النوم
- لا تتناولى الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو العلاجات العشبية دون استشارة طبية
- مارسى تقنيات الاسترخاء يوميًا (اليوجا ، والتمدد ، والتنفس العميق ، والتدليك)
- تمددى قبل النوم لتجنب تقلصات الساق