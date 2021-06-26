شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة أيباد رئيس دولة جنوب أفريقيا: هل شاهده أحد.. كان في يدي واختفى (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض رئيس دولة جنوب إفريقيا، سيريل رامافوز لموقف محرج حيث ظهر في مؤتمر لإلقاء كلمته واضطر أن يبلغ عن فقدان جهاز الأيباد الخاص به، وهو ينظر للحضور، مؤكدا أن شخص ما قد أخذ الجهاز وأنه تمت سرقته.

ووقف رئيس جنوب إفريقيا أمام الحضور قائلا: «هل يمكنكم تسليمي الايباد الخاص بي اذا سمحتم، إنني أريده، وسط صمت الحضور، مضيفا، اذن فقد سرقوه، ثم صمت قليلا ليكمل» هل يمكنكم أن تعلمو إلى أين أخذو الايباد الخاص بي لتتعالى بعض ضحكات الحضور، مضيفا «هذه مشكلة الاعتماد على الأخرين في الاعتناء بأشيائك، حيث من الأفضل الاحتفاظ دوما بأشيائي معي طوال الوقت.. ثم صمت وهو ينظر للحضور.. ليكمل مرة أخرى وهو مصدوم» الايباد كان معي.. كان بين يدي واختفى.. يبدو أنني خسرته«

ولم يتنهي الموقف إلا باستئذانه للجلوس حتى أنه نظر لمتحدثه وكأنه يتأكد «هل أجلس.. حسنا سوف أفعل»