ما هي السعودية الخضراء؟ معلومات ثقفي بها أطفالك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يونيو 2021 10:48 مساءً - يمكن للكبير أن يتابع الأخبار، ويقرأ آخرها في الصحف وعبر المواقع الإلكترونية، لكن حال الطفل الصغير يختلف، هو بحاجة لأن يسأل ويُجاب بكثير من التوضيح على استفساراته، ولن يكون ذلك إلا عن طريق التعليم وعرض الصور، والتلقين الهادف والجيد.

كثير من الأفراد لم يسمعوا عن تفاصيل السعودية الخضراء، فماذا إذا سألك ابنك عنها، اقرأي إجابات مختصرة، يمكنك من خلالها أن تفسري لابنك، أهمية هذا المشروع الحيوي للمملكة العربية السعودية.

ما هي السعودية الخضراء؟

هي خطوة، بل مشروع كبير رائع ومفيد، أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 27 مارس 2021. لزيادة مساحة الأراضي الخضراء في المناطق الصحراوية، وتقليل انبعاثات الكربون التي تضر برئتينا، ومكافحة التلوث النائج عن الدخان وإشعال الحرائق، والحفاظ على الحياة البحرية من أسماك ومخلوقات ونباتات ومرجان.

عمليات تشجير لزيادة المساحات الخضراء

ماذا سيفعلون في هذا المشروع؟

أشياء كثيرة، منها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة، وهذا سيصلح حال 40 مليون هكتار من الأراضي التي غابت عنها الأشجار، ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفاً.

هذا عمل يفوق الخيال، كيف سيبدأون خطة العمل؟

محميات طبيعية

قبل أن أجيبك على سؤالك، أريد أن أشرح لك معنى المناطق المحمية، هي مواقع يحيطونها بعناية خاصة بسبب طبيعة أشجارها، أو مناخها المختلف، أو فيها آثار ثقافية قديمة. هذا المشروع الكبير سيرفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% مما هي عليه الآن، وهناك خطط لحماية البيئة البحرية، أي المخلوقات التي تعيش في البحر، وحماية السواحل أيضاً من التلوث، هل تذكر ذلك اليوم التطوعي الذي ذهبنا فيه لتنظيف الشاطئ، الخطة تشبه ما فعلناه، لكن على شكل أوسع بكثير.

ما المقصود من أنها ستقلل الانبعاثات الكربونية؟

الانبعاثات الكربونية

البشر في مختلف أنحاء العالم يحتاجون إلى الطاقة لكي يعيشوا ويأكلوا وينتجوا والانبعاثات الكربونية هي الناتجة من استخدام الوقود للحصول على الطاقة، مثل تلك التي تخرج من عوادم السيارات، ومن المعامل التي تصنع لنا غذاءنا، فهذا المشروع الكبير سينتج 50% من الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030م، بطريقة نظيفة، بحيث يخفف أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، هل يمكنك تخيل هذا الرقم؟

هل السعودية وحدها ستقوم بهذا المشروع؟

هناك مشروع كبير اسمه الشرق الأوسط الأخضر، يضم الدول الخليجية والعربية والشرق الأوسط لتشجير 40 مليار شجرة، وتنوي السعودية بدء العمل معهم في هذا المشروع أيضاً، وهذان المشروعان الأخضران سيرسمان مستقبل كوكب الأرض، وينقذانه من التصحر.