شكرا لقرائتكم خبر عن بجانب المشويات.. ريجيم للخضروات المشوية فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لطالما كانت اللحوم نجمة موسم الشواء، ولكن من الذي سيقول أنها يجب أن تبقى على هذا النحو؟ من خلال الاستفادة من الفواكه والخضروات الصيفية في الموسم ، يمكنك تفتيح طبقك وتقليل الدهون وإشباع الوجبات بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك للنمو.

غالبًا ما تظهر الفواكه والخضروات المشوية كطبق جانبي ، لكن جعلها الحدث الرئيسي سهل بشكل خاص خلال موسم الشوي، في النهاية ، الهدف هو إضافة المزيد من المنتجات إلى طبقك بطريقة ما، سواء أكان ذلك جانبًا لذيذًا أو مقبلات صحية ، فإليك سبع فواكه وخضروات يقول أخصائيو التغذية أنه يجب عليك شويها هذا الصيف ، ولماذا هي جيدة لك.



كوسة مشوية

1. الكوسة المشوية كثيفة الماء ومصدر جيد لفيتامين أ

الكوسة هي محصول صيفي تتكون في الغالب من الماء ، فهي منخفضة جدًا في السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ذلك ، ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، فإن كوبًا واحدًا من الكوسة المسلوقة توفر 101 ميكروغرام من فيتامين أ ، وتصل إلى حوالي 11 % من القيمة اليومية (DV) وتجعلها مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية.



فلفل ألوان مشوى

2. الفلفل الحلو ملئ بفيتامين سي أكثر من البرتقال

يعتبر الفلفل الحلو من بين أكثر أنواع الخضروات الصيفية تنوعًا، وذلك بفضل مجموعة الأصناف التي تأتي فيها.

الفلفل الحلو مصدر ممتاز لفيتامين سي ، وأظهر بحث أن كمية فيتامين سي تزداد مع نضج الفلفل من الأخضر إلى الأحمر، ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن الطهي يقلل من كمية فيتامين C التي يمكن لجسمك امتصاصها لأن فيتامين C حساس للحرارة ،

يميل الفلفل الأحمر إلى أن يكون أحلى أنواعه ويحتوي على فيتامين سي أكثر من الفلفل البرتقالي، وتوفر جميع أنواع الفلفل الحلو أكثر من ضعف الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي ، كما أنها مصدر جيد للبيتا كاروتين والبوتاسيوم وحمض الفوليك والألياف.



طماطم مشوية

3. الطماطم المشوية والحماية من الأمراض

خلصت مراجعة نُشرت في مجلة Frontiers in Pharmacology إلى أن خصائص اللايكوبين المضادة للالتهابات الموجودة في الطماطم تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى كل من الرجال والنساء، وأن اللايكوبين مهم بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



ذرة مشوى

4. الذرة المشوى

تعتبر الذرة مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية ، والتي تعتبر ضرورية لهضم الكربوهيدرات وتنشيطها ، وتحتوي على اثنين من مضادات الأكسدة - اللوتين والزياكسانثين - المرتبطين بصحة العين.



بصل مشوى

5. البصل الأحمر ومضادات الأكسدة

البصل مصدر جيد لمضادات الأكسدة، التي تقاوم الاختلالات في الجذور الحرة التي تساهم في تطور الأمراض المزمنة مثل السرطان، وفقًا لعيادة كليفلاند.

أظهرت الأبحاث أنه على الرغم من وجود مضادات الأكسدة في العديد من أنواع البصل ، فإن مقدار ما تحصل عليه يعتمد على الجزء الذي تتناوله من البصل. في دراسة نُشرت في فبراير 2019 في مجلة علوم وتكنولوجيا الأغذية ، حلل الباحثون المحتوى الغذائي لستة أصناف من البصل ، ووجدوا أن الطبقات الخارجية من بصلة البصل تحتوي على أعلى تركيزات من مضادات الأكسدة ، والتي انخفضت في الطبقات الداخلية.