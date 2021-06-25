شكرا لقرائتكم خبر عن متى تصبح وجبة الفرى " free day" مفيدة لخطة الريجيم الخاص بك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر وجبة الفري أو المعروفة أيضًا باسم وجبة الغش هى مثل المكافأة الهدف منها أخذ راحة عند اتباع نظام غذائى محدد لإنقاص الوزن، وقد يكون الفرى يومًا فى الأسبوع أو الشهر أو وجبة واحدة فقط من اليوم، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

وتختلف فائدة وجبة الفرى وفقًا للتوقيت المناسب لتناولها بحيث تخدم أهداف إنقاص الوزن، فقد تكون وجبة الفري فعالة إذا كنت قادرًا على تنفيذ نظام غذائى جيد منخفض السعرات الحرارية.

وغالبًا ما تتضمن وجبة الفرى "وجبة الغش" أطعمة عالية السعرات الحرارية والتى لا يُسمح باستهلاكها أثناء الريجيم، ولكن يتعين عليك الحفاظ على إجمالى عدد السعرات الحرارية أثناء تناول تلك الأطعمة الشهية.



وجبة الفري

ويقول خبراء التغذية فى هذا الشأن، إنه إذا كنت تسير بخطى ثابتة على خطة الدايت لإنقاص الوزن فمن الممكن تناول وجبة الفري مرتين فى الأسبوع دون الإخلال بالرجيم الخاص بك، فلا يوجد وقت محدد لها، ولكن يمكنك تعيينها لنفسك أو بمساعدة أخصائى التغذية وفقًا لطبيعة جسمك.

وفقًا لبعض الدراسات، فإن تناول وجبة الفرى مرة واحدة كل أسبوع يمكن أن تحفزك على الاستمرار فى الدايت الخاص بك، كما أنها قد تفيد عملية التمثيل الغذائى ويساعد فى فقدان الوزن بشكل صحى.

وتختلف فعالية وجبة الفرى من شخص لأخر وفقًا لنظام الريجيم الذى تتبعه وكمية السعرات الحرارية فى تلك الوجبة، حيث يجب مراعاة عدم استهلاك سعرات حرارية أقل من الكمية التى تحرقها يوميًا، فلا تفرط فى تناول الأطعمة والمشروبات غير الصحية فقد يصعب عليك بعدها السيطرة على نفسك بما يخل بخطة إنقاص الوزن.