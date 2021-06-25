شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الصيام الجزئى أو الصيام المتقطع.. كيف يساعدك فى إنقاص وزنك بشكل فعال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسب الصيام المتقطع لإنقاص الوزن شعبية كبيرة فى الآونة الأخيرة، وهو مجرد بروتوكول أو طريقة لتطبيق نظام غذائى معين لفقدان الوزن وليس نظامًا فى حد ذاته، حيث يعتمد على الامتناع الكلى أو الجزئى عن تناول الطعام لعدد ساعات معينة من اليوم، على أن تعود لتناول الطعام الصحى وفقًا لخطة الريجيم الخاصة بك فى عدد الساعات الأخرى المتبقية من اليوم، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

الصيام المتقطع، هو طريقة فعالة لإنقاص الوزن وليس نظامًا غذائيًا فى حد ذاته، ويمكن أن يساعد فى التخلص من كيلوجرام إلى ثلاثة فى الأسبوع.

ويجب الحذر أن طريقة الصيام المتقطع لا تصلح مع جميع الناس من أجل إنقاص الوزن، فقد يضر بالأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة أو السيدات اثناء فترة الحمل والرضاعة أو الذين يعانون من أمراض الكلى، والأطفال والمراهقون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، لذلك يفضل عن اتباعه استشارة أخصائى التغذية لتحصل على نصائح بما يفيد طبيعة جسمك وحالتك الصحية.

يُسمح بشرب الماء والمشروبات التي لا تحتوي على سعرات حرارية مثل القهوة والشاى خلال ساعات الصيام، أما أثناء فترات تناول الطعام، يُسمح بتناول الأطعمة الصحية، حيث أن الصيام المتقطع يسمح بتناول مجموعة من الأطعمة المختلفة والاستمتاع بها ولكن بكميات معتدلة دون الإخلال بخطة النظام الغذائى لإنقاص الوزن.

- فيما يلى.. فوائد الصيام المتقطع:

1- اكتشفت الدراسات أن الصيام المتقطع يعزز وينشط الذاكرة.

2- الصيام المتقطع يعمل على تنظيم ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

3- الصيام المتقطع فعال جدًا فى فقدان الدهون بالجسم خاصة إذا تم تطبيقه بصورة صحيحة.

4- يحافظ على الصحة ويمنحك عمرًا أطول بجانب الحصول على جسم رشيق.