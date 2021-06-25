كورونا في ليبيا.. 469 إصابة جديدة و"صفر" وفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الجمعة، تسجيل 469 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 252 حالة، فيما لم تسجل أية حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 93 إصابة و122 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 192 ألفاً و129 شخصاً، بينهم 11 ألفاً و586 حالة نشطة، ووفاة 3185 شخصاً.

وكان رئيس مركز مكافحة الأمراض في ليبيا بدر الدين النجار، قال إن هناك صعوبات تواجه حملة التحصين، بينها عدم توفر ثلاجات لحفظ جرعات اللقاحات في عدد من مراكز التحصين البالغة 430 مركزًا في كل أنحاء البلاد.

وأضاف أن الوضع الوبائي في البلاد ما زال على حاله دون أي تحسّن ملموس، مرجحاً انخفاضاً في الإصابات، وارتفاعاً في عدد الوفيات بشكل أكبر من الأرقام المعلنة.



