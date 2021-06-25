شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجاة تطلقها تويتر .. يمكنك مشاركة التغريدات على إنستجرام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من اليوم.. لم تعُد بحاجة إلى أخذ «لقطة شاشة» أو تسجيل شاشتك لتغريداتك من موقع التدوينات القصيرة تويتر، لمشاركتها على تطبيق إنستجرام، حيث يمكنك الآن نشرها مباشرة. جاء ذلك في خطوة من تويتر التي تعمل بشكل مستمر على تقديم المزيد من المميزات لمستخدميها لجذب المستخدمين الجدد والاحتفاظ بالمستخدمين الحاليين والقدامى.

المفاجأة أعلنتها تويتر في تغريدة عبر حسابها الرسمى على تويتر، الثلاثاء الماضى، لتعلن لمستخدمي إنستجرام الراغبين في نقل تغريداتهم إلى قصصهم Stories على موقع انستجرام، بأنهم يستطيعوا الان تجربة الميزة الجديدة بكل سهولة. تأتي الميزة الجديدة حصرية لهواتف آيفون فقط، وقريبًا قد يستطيع مستخدمى الأندرويد من استخدام تلك الميزة الجديدة التي تقدمها تويتر.

وكانت تويتر اختبرت هذه الميزة من العام الماضي، ولكن مع عدد محدود من المستخدمين، وتصل اليوم إلى جميع مستخدمي هواتف آيفون حول العالم. كما، لن يحتاج المستخدم إلى تثبيت تحديث تويتر أو إنستجرام جديد حتى تتمكن من استخدامها، فهى ميزة اصبحت متاحة منذ أمس.

خطوات مشاركة التغريدات من تويتر إلى قصص انستجرام

يمكنك مشاركة التغريدات مباشرةً إلى تطبيق إنستجرام بسهولة، وهي تعمل مثل باقي طرق مشاركة التغريدات عبر التطبيقات الأخرى مثل فيسبوك.

وجاءت هذه الميزة الجديدة بعدما لاحظت إدارة تويتر أن مستخدمي التطبيق يقومون بأخذ صور للشاشة ووضعها بعد ذلك في قصصهم الخاصة (story) على تطبيق الصور إنستجرام. لذلك لن تحتاج إلا الضغط على سهم المشاركة الموجود أسفل التغريدة التي ترغب في مشاركتها.

أيضًا، لن تحتاج إلى الضغط على رابط التغريدة حتى تنتقل إلى صفحتها، ولكن يمكنك الضغط على «مشاركة» لتستطيع مشاركة تغريداتك على انستجرام.

وفى حين أنه من الأسهل الآن مشاركة التغريدات على انستجرام، إلا أنه لا يزال من الصعب مشاركة محتوى انستجرام على تويتر. حيث لا يزال نشر رابط انستجرام على تويتر يظهر على أنه مجرد عنوان URL عادي، بدون بطاقة معاينة. بحسب موقع «ذا فيرج»>

الميزة الجديدة لتويتر مع قصص انستجرام القصيرة Instagram Stories كانت لها وظائف مماثلة تمت إضافتها إلى «تطبيق سناب شات» العام الماضي 2020. حيث يقوم تويتر بإتاحة ميزة المشاركة الجديدة فقط لمستخدمي iOS في الوقت الحالي، ولم يذكر متى قد يكون متاحًا على أجهزة الأندرويد.

ومن المتوقع أن تتيح تويتر هذه الخاصية الرائعة في المستقبل كطريقة لجذب المستخدمين إليها.