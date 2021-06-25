ألعاب مناسبة للطفل في الشهر الثامن

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يونيو 2021 04:34 مساءً - في الشهر الثامن من عمر الرضيع تطرأ تطورات في النمو والحركة لديه، ولذلك فهو أصبح قادراً على اللعب، ويجب أن تعرفي عزيزتي الأم أهمية اللعب في حياة الطفل الذي لا يتوقف عند شغل وقت الطفل، ولكنه وسيلة للتعبير عن شخصيته وتطور نموه السليم، وكذلك تفاعله مع البيئة، ويجب أن تعرفي الألعاب المناسبة لكل مرحلة عمرية من عمر طفلك لكي تتحقق الفائدة له، ويمكن للدكتور أحمد ربيع، إستشاري علم التخاطب وعيوب النطق أن يساعدك في التعرف على هذه الألعاب كالآتي.

تطور نمو الطفل في الشهر الثامن

يلمس الألعاب بيديه

يصل وزن الطفل في الشهر الثامن من عمره إلى ما بين 7_9 كيلو جرامات.

وأصبح الطول 69.5 للذكور و67.8 للإناث، ومحيط الرأس 43 سم تقريباً، وما أقل أو أكبر من ذلك بخصوص محيط الرأس ينذر بالخطر.

أصبح طفلك يتناول الطعام الصلب بالتدريج.

كما أن طفلك يلعب بنشاط عن طريق المناغاة والأصوات التي يصدرها.

كما أنه يشد كل ما يلمسه بيديه.

ويستطيع أن يمسك الألعاب بيديه ويرمي بعضها فوق بعض.

ويجلس بحرية ويستطيع الوقوف إذا أمسكت يديه.

لديه قدرة على التذكر محدودة، ولكنها أكثر تقدماً من الشهور السابقة.

و يصبح مندمجاً مع المجتمع وأكثر عناداً، ولذلك عليك أن تحترمي رغباته وشعوره.

ويجب عدم الرد على كل ما يرغب ويطلب.

فوائد اللعب للطفل في الشهر الثامن

تقوية عضلات الطفل الدقيقة

يساعد اللعب الطفل على تطوير قدرته على التركيز.

كما يساعد على تنمية عضلات الطفل الدقيقة .

كما يعزز اللعب التآزر ما بين العين واليد.

ما هي أفضل الألعاب المناسبة للطفل في الشهر الثامن؟

قدمي له الالعاب الطرية

يفضل أن يلعب الطفل بالألعاب الطرية.

كما يفضل أن تقدم له الألعاب التي تصدر أصواتاً موسيقية.

وكذلك الألعاب التي تثير حواس الطفل مثل أن تكون هذه الألعاب بألوان مختلفة وملمس مختلف وأشكال مختلفة.

من الأمثلة على هذه الألعاب ألعاب الشخشيخة، ألعاب المطاطية البسيطة، الألعاب التي تحتوي على مرآة؛ لأن الطفل في هذه السن يحب أن ينظر إلى نفسه في المرآة.

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