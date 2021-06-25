شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: فيروس كورونا يجد طرقا بديلة لإصابة الخلايا البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن الأمريكية أنه يمكن للفيروس المسبب لفيروس كورونا أن يجد طريقًا بديلًا لإصابة الخلايا، حيث أن طفرة واحدة تمنح الفيروس القدرة على دخول الخلايا عبر مسار آخر، حيث حدد العلماء كيفية فيروس كورونا إلى داخل الخلايا لإحداث العدوى.

ووفقا لتقرير لموقع time now news تم تصميم جميع لقاحات كورونا الحالية والعلاجات القائمة على الأجسام المضادة لتعطيل هذا الطريق إلى الخلايا.

ووجد الباحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس أن طفرة واحدة تمنح فيروس كورونا القدرة على دخول الخلايا عبر مسار آخر مسار لا يتطلب ACE2المرور عبر المسار المعتاد ما يؤكد قدرة الفيروس على استخدام مسار دخول بديل وإمكانية تجنب الأجسام المضادة أو اللقاحات لفيروس كورونا ، لكن الباحثين لم يجدوا دليلًا على هذا التهرب ومع ذلك ، يُظهر الاكتشاف أن الفيروس يمكن أن يتغير بطرق غير متوقعة ويجد طرقًا جديدة لإحداث العدوى وفقا لما أوردته الدراسة في مجلة Cell Reports.

وقال المؤلف المشارك سيبلا كوتلواي ، الأستاذ المساعد في علم الأحياء الدقيقة الجزيئي: اكتشفنا طرقا بديلة لإصابة نوع من الخلايا الرئيسية وهى خلية رئة بشرية وقد تبين أن الفيروس اكتسب هذه القدرة من خلال طفرة نعلم أنها تنشأ لدى بعض المصابين وهذا شيء نحتاج بالتأكيد إلى معرفة المزيد عنه ".

لتحديد ما إذا كانت القدرة على استخدام مسار دخول بديل تسمح للفيروس بالهروب من الأجسام المضادة أو اللقاحات لـفيروس كورونا ، قام الباحثون بفحص لوحات من الأجسام المضادة ومصل الدم بالأجسام المضادة من الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا أو تعافوا من العدوى، وكان هناك بعض الاختلاف فى النتائج ، ولكن بشكل عام ، كانت الأجسام المضادة وأمصال الدم فعالة ضد الفيروس.