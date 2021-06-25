شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تقوى إرادتك وتصمد أمام الأكل الغنى بالدهون؟.. طبيب نفسى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الأطعمة الغنية بالدهون يمثل خطورة على الصحة بداية من الإصابة بالسمنة ومشاكل القلب والأوعية الدموية وكثير من الأشخاص لا يمكنهم مقاومه شهيتهم او أنفسهم عند رؤية هذا النوع من الأطعمه ويتناولون منها كميات كبيرة مما يكون له أثر سلبى على الصحة.

أكدت الدكتورة عبير خاطر استشاري الطب النفسي بجامعة المنصورة، أن الشهية لنوع معين من الأكل تأتى مع النظرة الأولى للطعام وشم الروائح عند تجهيزه أو عند وضعه على الطاولة وكل هذه الأشياء تثير الرغبة للاكل نتيجة لتحفيز مركز الجوع بالمخ والمرتبطة بالسعادة .

وأوضحت استشارى الطب النفسي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن حساة التذوق موجودة على اللسان وليس في المعده، ويمكن التحايل على تناول كميات كبيرة من الطعام بالعمل على هذه النقطه من خلال تناول جزء صغير من الاكل وإبقائه في الفم لمدة من الوقت ثم مضغه لفترة طويلة مما يزيد الشبع بسرعة والاستمتاع اكثر مما يسرع من الشبع.

وأكدت الدكتور عبير خاطر على ضرورة عدم تناول مذل هذه الأطعمة أثناء مشاهدة التليفزيون او الجلوس أمام الشاشات، لآنها تلهى الشخص ويؤدى ذلك لتناول كميات أكبر، كما يفضل البدء بتناول الأطعمة الغنية بالألياف أو السلطه الخضراء قبل تناول الوجبات الغنية بالدهون حيث أنها تزيد من الشعور بالامتلاء والشعور بالشبع .

وأوضحت استشارى الطب النفسى أن هناك طرق أخرى تزيد من رغبتك في رفض تناول الأطعمه الدهنيه ولكن تحتاج إلى تدريب أبرزها تذكير نفسك بالأضرار الخطيرة لتناول هذه الاطعمه ومخاطرها الصحية كالسمنة فالتذكر يكبح الشعور الشديد بالرغبة.

وتابعت: هناك أيضا ربط تناول هذه الاكلات بأشياء مؤلمة أو سيئة وهو ما يطلق عليه علميا بالأرتباط الشرطي مثل رش رائحة مقززة مصاحبه للأكل كالنشادر وهو ما يجعل الشخص ينفر من تناول هذه الأطعمة، أو مشاهدة صور لأشخاص يعانون من السمنة المفرطة مما يمنع الرغبة في تناول هذا النوع من الأطعمة، أو "قرص" الجسم عند رؤية هذا الطعام للشعور بالألم وهو ما يجعل المخ يتذكر الشعور بهذا الألم المصاحب للأطعمة الدسمة ولكن جميع هذه الطرق تحتاج إلى مزيد من التدريب.