دواء شائع للقلب يقلل خطر الإصابة بالسرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة حديثة عن أن استخدام عقار "ستاتين" يرتبط تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان بين مرضى قصور القلب والوفاة بسببه.

جاء ذلك بعد تقييم نتائج أكثر من 87 ألف شخص في هونج كونج خلال فترة متابعة بلغت أربع سنوات، وفقاً لصحيفة "ذي إندبندنت"، البريطانية.



وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، الخميس، إن الدراسة -وهي الأكبر من نوعها- وجدت أنه بالمقارنة مع غير مستخدمي عقار الستاتين، فإن أولئك الذين تناولونه لديهم فرصة أقل بنسبة 16% للإصابة بالسرطان، وفي الوقت نفسه، انخفض احتمال وفاتهم بسبب المرض بنسبة 26%.

وحلل الدكتور كاي-هانج يو، من جامعة هونج كونج، والذي قاد الدراسة، بيانات 87102 مريضاً تم نقلهم إلى المستشفى بسبب قصور القلب بين عامي 2003 و2015.

كما تمت متابعة المرضى الذين تم تشخيصهم بالسرطان أو وفاتهم به حتى نهاية عام 2018، وتم استبعاد أي شخص لديه تاريخ مرضي من السرطان أو فيروس نقص المناعة البشرية أو إذا كان قد تناول العقار المخفض للكوليسترول لأقل من 90 يوماً قبل الدراسة، مما ترك 36176 مستخدماً للستاتين و50926 من غير المستخدمين له.

وأشارت نتائج الدراسة، التي نٌشرت في مجلة القلب الأوروبية، إلى أن مرضى قصور القلب الذين استمروا في تناول العقار المخفض للكوليسترول لمدة 4 أو 6 سنوات، انخفضت مخاطر إصابتهم بالسرطان بنسبة 18%، ووفاتهم بسببه بنسبة 33%، والذين تناولوه لمدة 6 سنوات أو أكثر، فإن نسبة إصابتهم انخفضت بنسبة 22%، وكذلك انخفض خطر وفاتهم منه بنسبة 39%.

ووجد العلماء أنه بشكل عام كانت الوفيات أقل في مستخدمي عقار "ستاتين" مقارنة مع غير مستخدميه، حيث أنه بعد عشر سنوات من بدء التجربة توفي 60.5% من مستخدمي "الستاتين"، بينما توفي 78.8% من الذين لم يستخدمونه، وهذا يعني أن العقار يؤدي لانخفاض بنسبة 38% في الوفيات الناجمة عن أي مرض.

وقال الدكتور كاي-هانج يو: "قصور القلب يعد مرضاً آخذاً في النمو على مستوى العالم، ويجب أن ترفع النتائج التي توصلنا إليها وعي الأطباء بشأن زيادة الإصابة بالسرطان بين مرضى قصور القلب وتشجعهم على إيلاء المزيد من الاهتمام للنتائج غير المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية".