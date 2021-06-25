نصيحة جديدة لمتعافي كورونا.. جرعة لقاح واحدة تكفي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجد فريق من الباحثين أن حصول متعافي كورونا على الجرعة الثانية من اللقاحات لم يقدم أي زيادة إضافية في مستويات الأجسام المضادة.

أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد قد لا يكونون بحاجة للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس، وذلك وفقاً لموقع "يو بي آي"، الأمريكي.

وقال الموقع، في تقرير نشره الخميس، إنه من خلال تقييم الباحثين لـ36 متعافيا سابقا من كورونا، فإنهم وجدوا أن الاستجابة المناعية لديهم كانت كافية لتوفير أقصى قدر من الحماية ضد الإصابة مرة أخرى بعد الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح المكونة من جرعتين.

وأشارت نتائج الدراسة، التي تم نشرها في مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية، إلى أن الجرعة الثانية من اللقاح لم تقدم أي زيادة إضافية في مستويات الأجسام المضادة، ولكنها قالت إنه بالنظر إلى أن استجابة هذه الأجسام تتضاءل بمرور الوقت فإن كل الأشخاص الذين حصلوا على اللقاحات تقريباً سيكونون بحاجة إلى جرعة معززة في مرحلة ما.

ونقلت الصحيفة عن المؤلف المشارك في الدراسة، إخصائي الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا، الدكتور أوتو يانج، قوله: "بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بكورونا، فإنه من المحتمل أن يكونوا بحاجة إلى جرعة واحدة فقط وليس جرعتين، وذلك على عكس الأشخاص الذين لم يصابوا به والذين يحتاجون إلى الجرعتين للوصول إلى مستويات كافية من الأجسام المضادة".

وأوضح الموقع أنه خلال هذه الدراسة، قام الباحثون بقياس مستويات الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاحي فايزر وموديرنا، والأشخاص غير الملقحين بعد تعافيهم من الإصابة بعدوى كورونا ذات أعراض خفيفة وآخرين بعدوى ذات أعراض شديدة.

ووجدت الدراسة أنه في 28 مشاركاً من الذين لم يسبق إصابتهم بكورونا، تسببت جرعة واحدة من اللقاح في تكوين عدد مماثل من الأجسام المضادة لتلك التي كانت موجودة لدى المتعافين من العدوى ذات الأعراض الخفيفة، ولذا فإنه كانت هناك حاجة إلى حصول هؤلاء على جرعتين لتكوين عدد الأجسام المضادة الموجود لدى الأشخاص الذين عانوا من أعراض شديدة ولإنتاج أقصى قدر من الحماية.

وتابع الموقع: "في 36 مشاركاً من متعافي كوفيد-19، أدت الجرعة الأولى لتحفيز استجابة مناعية مماثلة لتلك التي ظهرت بعد العدوى الطبيعية ذات الأعراض الشديدة، وقال الباحثون إن الجرعة الثانية لم تنتج أجساماً مضادة جديدة، كما أنه بعد حصول المشاركين على الجرعة الثانية من اللقاح، انخفضت مستويات الأجسام المضادة في كلا المجموعتين بمعدل 90% خلال 85 يوماً".

ورأى الباحثون أنه على الرغم من أنه هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات حول الأمر، إلا أن هذه النتائج تكشف أن الجميع سيكونون بحاجة إلى جرعات معززة. وقال يانج: "قد يتمتع المتعافون من المرض بمستوى أعلى من الحماية من اللقاح من أولئك الذين لم يصابوا به، ولكن انخفاض مستويات الأجسام المضادة لدى الجميع مع مرور الوقت يشير إلى أن إعادة التطعيم ستكون مطلوبة، حيث تنخفض هذه المستويات بمرور الوقت بغض النظر عن الإصابة السابقة من عدمها".