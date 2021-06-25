كورونا يضرب روسيا بأعلى حصيلة وفيات منذ ديسمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت روسيا 601 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ ديسمبر/كانون الأول 2020 ليرتفع الإجمالي لـ132 ألفا و64 وفاة.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس إن عدد الإصابات اليومية شهد ارتفاعا ملحوظا بتسجيل 20393 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة مقارنة بالخميس "20128 إصابة"، ليصبح إجمالي عدد الحالات 5 ملايين و409 آلاف و88 إصابة، وتماثل 14024 مريضا للشفاء منذ الخميس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 4 ملايين و929 ألفا و639 شخصا.

وأعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، في وقت سابق عن تشديد القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، بعد تسجيل قفزة ملموسة ورصد ارتفاع في عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19" بالمدينة في الأيام الأخيرة.