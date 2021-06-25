شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للبهاق.. تعرف على أعراض وأسباب و وعلاج المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البهاق هو حالة جلدية تظهر فيها بقع بيضاء على جزء من الجلد يمكن أن يتأثر أي جزء من الجسم ، ومعظم المصابين بالبهاق لديهم جلد غير مكتمل في أكثر من منطقة، يمكن أن تصبح بقع تغير اللون أكبر حجمًا بمرور الوقت، ويمكن أن يكون لهذه الحالة تأثير على الجلد في أي جزء من الجسم، فى خلال التقرير نتحدث عن حول أعراض البهاق وأسبابه وتشخيصه وعلاجه، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth"، وذلك تزامنا مع اليوم العالمى له.

أعراض البهاق

هناك احتمال كبير أن يرى الشخص هذه البقع بسرعة في مواقع مختلفة من الجسم، وبعد أن تفقد بعض الأجزاء الصبغة ، قد تكبر أو لا تكبر بعد مرور بعض الوقت، يمكنهم حتى تغيير مناطق فقدان صبغة الجلد في دورات، إليك أهم أعراض البهاق:

عدم اكتمال الجلد .

شيب الشعر المبكر.

فقدان لون الأنسجة.