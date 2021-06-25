كورونا في العراق.. الموجة الثالثة تدق ناقوس الخطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت وزارة الصحة العراقية من موجة ثالثة لفيروس كورونا، فيما شددت على التزام القيود الوقائية وتلقي اللقاحات.

وذكرت الوزارة، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن "وباء كورونا لا يزال نشطاً والتحورات في السلالات مستمرة مهددةً المجتمع الدولي بأجمعه، حيث بدأت الموجة الثالثة في العراق وفي البلدان المجاورة وفي دول العالم بالرغم من النسب المتقدمة التي حققتها البلدان في تلقيح مواطنيها".

وأشارت وزارة الصحة إلى أن "ذلك يدل بدون أدنى شك على أنه لّا بديل من الإجراءات الوقائية في الوقت الحاضر حتى مع وجود اللقاح الذي يعطي مناعة جيدة ضد الإصابة الشديدة ولكن في نفس الوقت لا يمنع من نقل الوباء من إنسان إلى آخر".

ولفتت الوزارة إلى أن "الارتفاع في معدلات الإصابة ينذر بموجة ثالثة قد تكون أشد من الموجتين السابقتين مما يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهتها سواء من قبل المؤسسات الصحية بتوفير جميع المستلزمات الضرورية الوقائية والعلاجية ومن قبل المواطنين بالالتزام التام بالإجراءات الوقائية والإسراع بالتوجه إلى المؤسسات الصحية لتلقي اللقاح لاسيما وأن كميات اللقاح ستتوفر بشكل مضاعف وبكميات كبيرة في الأسابيع المقبلة".

وناشدت الوزارة جميع رموز المجتمع الدينية والسياسية والعشائرية ومنظمات المجتمع المدني "بذل المزيد من الجهود لحث المجتمع على الالتزام بالإجراءات الوقائية وحثهم على تلقي اللقاح لأنه السبيل الوحيد لردع هذا الوباء الخطير وتقليل الإصابات والوفيات".

وتابعت أن "الدول التي بلغت نسب التغطية باللقاحات فيها مستوياتٍ عالية استمرت بتسجيل الإصابات لكنها أقل خطورة في معظمها ولا يحتاج المصاب لدخول المستشفى وكذلك شهدت انخفاضا واضحا في معدل الوفيات".

ودعت الوزارة القنوات الإعلامية والمدونين في منصات التواصل الاجتماعي إلى "بذل المزيد من جهود التوعية الصحية لرفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع حول الإجراءات الوقائية والمتمثلة بصورة خاصة بارتداء الكمامة والتباعد البدني واجتناب الأماكن المزدحمة ما أمكن ذلك إضافةً إلى حثهم على تلقي اللقاح من منافذ التلقيح المنتشرة بالبلاد".

ويتصدر العراق قائمة الدول العربية بعدد إصابات بلغ أكثر من مليون وثلاثمئة ألف، بينها 17 ألف حالة وفاة.

ورغم مستوى عدد الإصابات المسجلة في العراق والتي تجاوز بعضها حاجز الـ8 آلاف يومياً، خلال مايو/ أيار الماضي، إلا أن الاقبال على تلقي اللقاح مازال ضعيفاً.

وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة، لم يتجاوز عدد المتلقين للقاح في العراق حتى الآن أكثر من 700 ألف مواطن مما يشكل نسبة 5% من مجموع الشعب العراقي.

وكان العراق أعلن في فبراير/شباط الماضي، أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا التي سجلت أول ظهور لها في بريطانيا مطلع العام الحالي.