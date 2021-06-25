شكرا لقرائتكم "سيلفي والماضي خلفي".. شاهد أحدث صورة لفيروز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في مفاجأة سارة، نشرت ابنة الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز صورة لها مع والدتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس.

وأرفقت ريما الرحباني الصورة بتعليق قالت فيه: "سيلفي والماضي خلفي"، وقد حققت الصورة تفاعلاً كبيراً لدى محبي فيروز.

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يشار إلى أن فيروز تفضل البقاء بعيدة عن الأضواء.

يذكر أن آخر ظهور لها كان في سبتمبر 2020، عندما التقت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنزلها في الرابية شمال بيروت.

كما وصف ماكرون زيارته لفيروز بأنها "جميلة وقوية للغاية"، قائلاً: "تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذي ينتابنا".

إلى ذلك منحها وسام "جوقة الشرف" الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وأهدته هي بدورها لوحة فنية.