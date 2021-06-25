شكرا لقرائتكم خبر عن عندما يصبح التسوق إدمانًا.. أعراض "اضطراب الشراء القهرى" وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "إدمان التسوق" هو مصطلح يعكس حالة حقيقية لنوع من الإدمان، تُعرف هذه الحاجة المرضية للشراء أيضًا باسم اضطراب الشراء القهري أو الهوس الشمسي، وقد تم وصفها لأول مرة سريريًا في أوائل القرن العشرين.

وعلى الرغم أن العديد من الخبراء قد يختلفون حول ما إذا كان سيتم تسميته إدمانًا حقيقيًا، فإن هناك بعض العلامات لمعرفة ما إذا كنت "من مدمنى التسوق"، وكيف يمكنك التخلص من هذه العادة، وفقا لموقع " healthline".

فهم الإدمان

غالبًا ما يكون إدمان التسوق آلية تكيف للمساعدة في إخفاء الألم العاطفي وضيق الحياة الواقعية، في كثير من الأحيان، يسمح للمتسوق بلحظة الإشباع الفوري التي قد تجعل هذا الأمر أسوأ بالنسبة له.

تحديد إدمانك

التسوق، بأي حال من الأحوال، يتطلب إدارة نفقاتك بشكل جيد، ومع ذلك، إذا تجاوزت هذه الميزانية أو قضيت معظم وقتك في التسوق أو التفكير في التسوق ، فستواجه مشكلة تعرف باسم "الانشغال بالتسوق" وتشمل:

الابتعاد عن مهامك الأساسية وتحويل ذلك الوقت إلى التسوق أو التفكير في التسوق.

تخصيص جزء كبير من يومك للتسوق أو التخطيط للتسوق.

دمج التسوق في كل محادثة تقريبًا أو جعله نشاطًا اجتماعيًا عندما يمكنك مشاهدة فيلم أو الذهاب إلى نزهة.

عندما يأخذ التسوق الأسبقية.

كيفية التعافي من إدمان التسوق

في حين أن هذه مشكلة خطيرة، هناك تدابير يمكن للمرء اتخاذها للتعافي من إدمان التسوق وقد تشمل: