هل يؤثر تناول الطعام على قراءة ضغط الدم لديك؟

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القاهرة - سامية سيد - تعد مراقبة ضغط الدم أمرًا بالغ الأهمية لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهذا يساعدهم على مراقبة صحة القلب وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية عن طريق تناول الأدوية كلما لزم الأمر، ولكن للحصول على رقم دقيق، من الضروري أن تأخذ القراءة في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة، حيث يمكن أن تتسبب عدة عوامل في ارتفاع ضغط الدم وانخفاضه، بما في ذلك توقيت وجبتك وأنواع الطعام الذي تتناوله، ونتعرف فى هذا التقرير على كيفية تأثير تناول الطعام وخياراتك الغذائية على قراءة ضغط الدم، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

قياس ضغط الدم بعد تناول الطعام

يميل ضغط الدم لدينا إلى الانخفاض قليلاً بعد الوجبات، هذا لأنه بعد تناول الطعام، ينشغل الجسم بإعادة توجيه الدم إلى الجهاز الهضمي للمساعدة في عملية الهضم، قد يؤدي هذا التحويل لضغط الدم إلى انخفاض مؤقت في ضغط الدم في أجزاء أخرى من الجسم.

للتعويض عن هذا التغيير، تتقلص الأوعية الدموية في أجزاء أخرى من الجسم، مما يؤدي إلى تسريع ضربات القلب وزيادة الضغط للحفاظ على مستوى ضغط الدم الصحي في جميع أنحاء الجسم.

لماذا لا ينخفض ​​ضغط الدم أحيانا؟

لدى بعض الأشخاص، لا ينخفض ​​ضغط الدم بعد الوجبات لأن الأوعية الدموية خارج الجهاز الهضمي لا تنقبض.

تشمل أعراض انخفاض ضغط الدم بعد الأكل الدوار، الدوخة، الإغماء، ألم الصدر، اضطراب الرؤية، والغثيان يمكن أن يؤدي البقاء في حالة الصيام لفترات طويلة أيضًا إلى انخفاض ضغط الدم.

نوعية ما تأكله من طعام تؤثر على ضغط الدم

إذا كنت تتعامل مع مشكلة ارتفاع ضغط الدم، فيجب عليك أيضًا توخي الحذر بشأن نوع الطعام الذي تضيفه إلى نظامك الغذائي.

قد ترفع بعض الأطعمة من مستوى ضغط الدم، كما أن تناول هذه الأطعمة بانتظام ينطوي على مخاطر طويلة المدى، حيث يرتبط تناول كميات كبيرة من الملح والدهون المشبعة بارتفاع ضغط الدم لذلك ، من الأفضل تناولهم باعتدال.

للحفاظ على صحتك ولياقتك، أضف المزيد من البروتين والألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم إلى نظامك الغذائي.

كيفية الحصول على قراءة دقيقة لضغط الدم في المنزل

يتقلب ضغط الدم لدينا على مدار اليوم اعتمادًا على الطعام الذي نتناوله أو الأنشطة التي نؤديها للحصول على القراءة الصحيحة، إليك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك.

-لا تدخن أو تمارس الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل أخذ القراءة.

-تأكد من أن مثانتك فارغة أثناء قياس ضغط الدم.

-اجلس وظهرك مستقيماً، وساقيك غير متقاطعتين، وقدميك مسطحتين على الأرض ضع الذراع على سطح مستو بحيث يكون الجزء العلوي من الذراع متماشياً مع القلب.

-استرح براحة لمدة 5 دقائق قبل أخذ القراءة.

-ضع حزام جهاز العرض على الجزء العلوي من الذراع.

-خذ قراءتين أو ثلاث قراءات بفاصل زمني مدته دقيقة واحدة.

القراءة الطبيعية لضغط الدم

تعرض آلة مراقبة ضغط الدم رقمين، الانقباضي (الرقم العلوي) والانبساطي (الرقم السفلي).

يمثل الرقم الانقباضي الضغط عندما ينقبض القلب بينما توضح القراءة الانبساطية ضغط الدم عند استرخاء عضلات القلب. يُقاس ضغط الدم بوحدة ملليمتر من الزئبق (ملم زئبق) وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، هناك خمس فئات لضغط الدم.

-عادي: أقل من 120/80 ملم زئبق.

-مرتفع: الانقباضي من 120 إلى 129 ملم زئبق والانبساطي أقل من 80 ملم زئبق الانبساطي.

-المرحلة الأولى لارتفاع ضغط الدم: الانقباضي يتراوح من 130 إلى 139 ملم زئبق أو الانبساطي 80 إلى 89 ملم زئبق.

-المرحلة الثانية من ارتفاع ضغط الدم: باستمرار عند 140 مم زئبق الانقباضي أو 90 مم زئبق الانبساطي أو أعلى.

-ارتفاع ضغط الدم: إذا كانت القراءة أعلى من 180/120 ملم زئبق.

وأزمة ارتفاع ضغط الدم هي حالة طبية طارئة وتتطلب عناية طبية فورية. في هذه الحالة ، تلتهب الأوعية الدموية وقد تتسرب السوائل هذا يجعل من الصعب على القلب ضخ الدم بشكل فعال، مما يؤدي إلى سكتة قلبية أو نوبة قلبية.