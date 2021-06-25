شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الأرز البنى.. يحافظ على مستويات السكر ويقلل الشعور بالجوع ومهم للرجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُنظر إلى الأرز البني على أنه بديل صحي للأرز العادي، لأنه يحتوى على خصائص مغذية أفضل بكثير مقارنة بالأرز الأبيض، فهو يحتوى على معادن مثل السيلينيوم والكالسيوم والمنجنيز والمغنيسيوم والتي قد تكون إما موجودة بكميات ضئيلة أو غير موجودة على الإطلاق في الأرز الأبيض، علاوة على ذلك، يعتبر الأرز البني مصدرًا غنيًا بالألياف وحمض الفوليك وكلاهما لا يمتلكه الأرز الأبيض كما يحتوي على سعرات حرارية وكربوهيدرات أقل، إذن ماذا يحدث للجسم عند تناول الأرز البنى كغذاء أساسى يوميًا؟ هذا ما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا".

فوائد تناول الأرز البنى يوميًا: 1- فقدان الوزن

يمكن أن يساعد الأرز البني بالفعل في إنقاص الوزن، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تمنحك الشعور بالشبع لفترة أطول، كما تساعد في تنظيم الهرمونات المرتبطة بالتحكم في الشهية، وبالتالي تقليل مستوى هرمونات الجوع، لذلك يساعدك الأرز البني على استهلاك سعرات حرارية أقل بشكل عام مما يدعم فقدان الوزن على المدى الطويل.



الأرز البنى

2- السيطرة على مرض السكري

المسبب الرئيسي لمرض السكري هو استهلاك نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تتوافر بكثرة في الأرز الأبيض، على العكس بالنسية للأرز البنى منخفض الكربوهيدرات بما يحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، لذلك يمكن لمرضى السكري الاستفادة من تناول الأرز البني يوميًا خاصة أنه يتم هضمه بشكل أبطأ مقارنة بالأرز البنى.

3- خفض مستويات الكوليسترول

أظهرت الدراسات أن النظام الغذائي الغني بالألياف لديه القدرة على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، خاصة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

قد يكون تناول الأرز البني كل يوم خيارًا أفضل من تناول الأرز الأبيض، إن تفوقه الغذائي يجعله خيارًا صحيًا ومفيدًا، ويمكن أن يساعد أيضًا في إنقاص الوزن، فمن المعروف أن الحبوب الكاملة أكثر فائدة للصحة بشكل عام، كما أن وفرة المعادن في الأرز البني يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة جسمك ووظائفه بشكل كامل.