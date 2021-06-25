أسماء مواليد مشتقة من اسم محمد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يونيو 2021 10:41 صباحاً - لا شك أنك تواجهين مشكلة عندما تقررين اختيار اسماً لمولودك القادم، وربما تكونين قد أطلقت اسم " محمد" على المولود الأول؛ فإذا كان الأمر كذلك مثلاً فأنت تريدين أن تختاري اسماً مشتقاً من اسم محمد لأنه خير الأسماء، "الخليج 365 وطفلك" تقترح عليك هذه المجموعة من الأسماء المشتقة من اسم محمد كالآتي.

ما معنى اسم محمد؟

محمد خير الأسماء

محمد هو اسم النبي الذي جاء كآخر الأنبياء والمرسلين، ولا يمكن أن يطلق اسم محمد من دون أن ينطق بعده قول "صلى الله عليه وسلم"، ويعني هذا الاسم بأنه الشخص ذو الخصال الحسنة والمحمودة، والاسم مشتق من كلمة "الحمد"، فالمحمد هو المشكور، ولأنه اسم رسول الله، فقد تم ذكره في القرآن 4 مرّات، كما يوجد سورة في القرآن الكريم باسم محمد.

أسماء مشتقة من اسم محمد

أحمد

الشكر والثناء

وهذا الاسم مشتق من اسم محمد.

هو على صيغة أفعل التفضيل، مشتق من الحمد يعني أكثر حمداً.

وأحمد أي يحمده الناس على ما فيه من خصال طيبة.

محمود

هو اسم علم مذكر عربي الأصل، ويعني الحمد والثناء والشكر لله عز وجل وهو اسم مفعول يأتي من فعل حمد.

حمد

يفعل ما يحمد عليه.

حامد

هو الشخص الذي يكثر من الحمد والشكر لله على نعمه، وللآخرين على وقفتهم معه مثلاً، ويدل على نبل الخصال.

حمدان

هو اسم مذكر أصله عربي وهو من الاسم أحمد أو محمد ومشتقاتهما، فهو من مشتقات اسم النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتبر أهم الأسماء عند المسلمين، ومن معانيه المحمود الخصال والمرضيُّ الأفعال، والمثني عليه، والمشكور، والمفضَّل.

حميد

حسن الأخلاق والسمعة

هو اسم أصله عربي وهو صفة معناه حسن الأخلاق والسمعة كما أنه من أسماء الله الحسنى ما جعل للاسم مكانة مميزة في قلوب المسلمين.

أحمدين

تثنية محمَّد، ويكثر انتشار هذا الاسم في جمهورية مصر العربية.

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