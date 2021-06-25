خطوات تجعل ابنتك المراهقة قمر الليلة بمكياج خفيف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يونيو 2021 10:41 صباحاً - في سن المراهقة، تلتفت أغلب المراهقات لاستخدام المكياج، الذي غالباً ما يتعثرن باختيار منتجاته، وكيفية تستخدامه على الوجه، فتكون هذه المرحلة مليئة بالشجارات بين الأم وابنتها، ما يفسح المجال للأب أم يدخل أيضاً في هذا الشجار، وهنا تتحول مشكلة صغيرة يمكن حلّها إلى أزمة تتسبب بمواقف وذكريات لا داعي لاختزانها.

اليوم الجمعة، حيث تقام الحفلات في المساء، بكل أشكالها، في هذه الليلة تختار "الخليج 365" وطفلك"، منHow To Apply Makeup (For Teens) للأمهات، خطوات لوضع مكياج يجعل المراهقة قمر الليلة من دون إثارة الانتقادات سواء من داخل البيت أو خارجه.

علّمي ابنتك العناية ببشرتها قبل المكياج

العناية بالبشرة أولاً

هذه الخطوات تؤكد لها حرصك على سلامة ونضارة بشرتها، فتبدأ بالالتزام بنصائحك وهي:

1 - غسل الوجه بالماء الفاتر والغسول، ثم تجفيفه برفق (بطريقة التربيت) بمنشفة ناعمة ونظيفة.

2 - وضع منظف الوجه لترطيب البشرة وجعلها أكثر نعومة.

3 - استخدام التونر المناسب للبشرة وتركه حتى يجف. التونر مناسب جداً لذوات البشرة الدهنية.

4 - استخدام الكريم أو السيرم المخصص لجفون العين وتركه حتى يجف.

5 - استخدام مرطب الوجه ووضعه على البشرة بأكملها.

خطوات وضع مكياج خفيف للبنات المراهقات

كوني قدوة ابنتك في المكياج الخفيف

بعد أن ساعدتِ ابنتكِ على تنظيف بشرتها، إليكِ خطوات وضع المكياج:

استخدام الكونسيلر: إذا كانت لدى ابنتك بقع داكنة أو مظلمة تحت دوائر العين، ضعي الكونسيلر الذي يخفي هذه العيوب، واحرصي على وضعه فقط فوق مناطق الوجه التي بها مشكلات وتحتاج إلى ذلك.

استخدام البلاشر: يفضل استخدام البلاشر (أحمر الخدود الوردي) الخفيف. ضعيه على خدود ابنتك بأصابعك. على أن تكون كمية بسيطة وخفيفة.

وضع مكياج العين: من الممكن استخدام الآيشادو المناسب ذي اللون الخفيف البسيط، ووضعه فوق جفون العين بأصابع اليد أو الفرشاة المخصصة لذلك، كما يمكن أيضًا استخدام الماسكرا لإظهار الرموش وإبرازها.

استخدام أحمر الشفاه (الروج): من الممكن استخدام الروج اللامع أو العادي (غير اللامع)، يفضل استخدام الروز أو الموف الفاتح، أو أي من الألوان البسيطة المناسبة للون بشرة ابنتك.

مكياج لا يناسب ابنتك المراهقة

تكلّف لا يناسب المراهقة

عندما يتعلق الأمر بالمكياج، فالقليل منه أبسط وأجمل. ولاحظي أن هناك أدوات قد تكون غير مناسبة لبشرة الصغيرات، مثل:

كريم الأساس: ليس من الضروري استخدام كريم الأساس ما لم تكن هناك حاجة إلى إخفاء بعض الشوائب المحددة في الوجه. لأن جلد البنات في هذه المرحلة رقيق للغاية ويحتاج إلى التنفس، والاستخدام المفرط لكريم الأساس يمكن أن يسد مسام الوجه ويؤدي إلى مظهر غير جميل للمكياج ككل، كما أنه قد يؤذي البشرة إذا كان الجلد عرضة لحب الشباب. يمكن استخدام الكونسيلر بديلًا لإخفاء أي عيوب في الوجه بدلًا من كريم الأساس، مع وضع الكونسيلر فقط على المناطق التي تحتاج إليه وليس الوجه ككل.

كحل العيون: كحل العيون العادي أو الأيلاينر اختياري للفتيات المراهقات، لأنه قد لا يبقى دائمًا في مكانه، نظرًا لنمط الحياة النشط لهن، يفضل استخدام كحل العيون في المناسبات الرسمية عندما لا يكون هناك داعٍ للحركة الكثيرة.