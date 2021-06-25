إليكم كمية الماء التي يحتاجها الجسم في الطقس الحار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 19 دقيقة

يستاءل البعض عن كمية الماء التي يجب شربها في ظل الطقس الحار، عن ذلك أجابت الدكتورة يوليا غونتشاروفا، أخصائية أمراض القلب، رئيسة قسم التشخيص الوظيفي في مركز بلوخين للأورام السرطانية، أن الشخص يحتاج إلى 1.5-2 لتر من الماء في الطقس الحار.

وتشير الأخصائية، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة مياه معدنية إلى هذه الكمية لتعويض النقص في عنصري البوتاسيوم والمغنيسيوم، كما عليهم تناول المكسرات والخضروات والفواكه.

تقول، “إذا لم يكن هناك قصور حاد في القلب، يكفي شرب 1.5-2 لتر من الماء في اليوم. ولكن إذا كان الشخص يعاني من قصور في القلب فعليه شرب 1-1.5 لتر من الماء في اليوم. ويحاول الكثيرون من الذين يعانون من مشكلات في القلب عدم شرب أكثر من لتر واحد، لكي لا يزيد العبء على القلب. بيد أن هذا غير صحيح، لأنه بغض النظر عن الأمراض المصاحبة، لا ينصح بتقليل كمية شرب الماء “.

وتشير الخبيرة، إلى أنه في الطقس الحار يفقد الجسم الماء والمحلول الملحي، لذلك يجب شرب مياه معدنية أيضا لتعويض ما يفقده الجسم من البوتاسيوم والمغنيسيوم.

وفقا لها، ينصح في الطقس الحار بتناول المكسرات والبذور والخضروات والفواكه والخضار، لأنها تحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم والمغنيسيوم.

تضيف، يفضل الخروج إلى الشارع في الطقس الحار في الصباح الباكر أو في المساء.

تقول، “تكمن المشكلة الأساسية لغالبية الناس بمن فيهم الذين يعانون من أمراض القلب، في الطقس الحار، في جفاف الجسم. لذلك من المهم جدا شرب كمية كافية من الماء. وإذا كان الشخص يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم ويتناول الأدوية، فإنه على خلفية جفاف الجسم يمكن أن ينخفض مستوى ضغط الدم بصورة حادة، ما يؤدي إلى تفاقم حالته الصحية أكثر. لذلك يجب تعويض نقص السوائل في الجسم باستمرار”، وذلك بحسب “نوفوستي”.