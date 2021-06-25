بشرى سارة للمطعمين فقط

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

رغم تكثيف حملات التطعيم حول العالم، لا يزال فيروس كورونا يفتك ببعض المناطق والولايات والبلدان وبشكل مرعب. إلى ذلك، زفّت بيانات وزارة الصحة في سويسرا أخباراً سارة، تطمئن حصراً من حصل على اللقاح.

وأعلنت أن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد نادرا ما يصابون بالوباء. وأكدت أن اللقاحات تساعد في السيطرة على الإصابات التي غالبا ما تستهدف الفئات غير المحصنة.

كما كشفت أن 209 إصابات فقط من بين 180 ألف إصابة سجلت خلال الفترة من 27 يناير، و21 يونيو كانت لأشخاص تلقوا جرعات كاملة من لقاحات مودرنا أو فايزر، بحسب بيانات وزارة الصحة.

“حالات الاختراق”

وتابعت الوزارة أن الغالبية العظمى من هذه الحالات يطلق عليها “حالات الاختراق” وهي لأشخاص حصلوا على جرعات كاملة من اللقاح، تمت دراستها باستخدام تسلسل جيني يشمل سلالة “ألفا” المتحورة من فيروس كورونا والتي ظهرت لأول مرة في بريطانيا ثم بدأت في الانتشار في سويسرا في العام الجديد.

كذلك سجلت إصابة اختراق واحدة بسلالة “دلتا”، أكثر السلالات المتحورة عدوى، والتي كان ظهورها الأول في الهند وتسبب حالياً قلقاً عالمياً.

فعاليات تضم 10 آلاف

وانطلاقا من هذه البيانات تتجه الحكومة السويسرية نحو السماح بإقامة أحداث عامة تضم ما يزيد على 10 آلاف شخص اعتبارا من يوم السبت.