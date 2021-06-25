بيروت - نادين محمد - هل التمر يزيد الوزن اثناء الرجيم، سؤال تريد الكثير من النساء اللواتي يسعين الى خسارة الوزن معرفة الاجابة عليه. فمن المعروف ان التمر يحتوي على نسبة مرتفعة من المغذيات مثل الفيتامينات والبروتينات. ولهذا يرغب الكثيرون في تناوله حتى في اثناء اتباع حمية تهدف الى انقاص الوزن. الا انهم يريدون قبل هذا ان يعرفوا هل التمر يزيد الوزن اثناء الرجيم. وهذه الاجابة العلمية الصحيحة.



هل التمر يزيد الوزن اثناء الرجيم هو ما يريد الكثيرون معرفته وخصوصاً في حال كانوا يتبعون حمية من اجل خسارة الوزن الزائد ولا يمكنهم التخلي عن تناوله.

- الرأي العلمي هو ان مختلف انواع التمر تحتوي على نسبة لا تقل عن 75% من الكربوهيدرات وعلى الكثير من الفيتامينات وتخلو من الكوليسترول.

- يحتوي كل 100 غرام من التمر على ما يقرب من 282 سعرة حرارية.

ولهذا من الضروري عدم تناول كمية كبيرة منه والافضل الحرص على استهلاكه بكمية معتدلة. وفي هذه الحالة ينصح الخبراء بالاكتفاء بـ4 الى 6 حبات منه يومياً كحد اقصى وخصوصاً في حال كان يتم اتباع برنامج غذائي يهدف الى انقاص الوزن ونحت الجسم.

التمر وخسارة الوزن



الى جانب السؤال هل التمر يزيد الوزن اثناء الرجيم يسأل الكثيرون عما اذا كان يمكن اللجوء اليه من اجل خسارة الوزن.

- في حال اتباع حمية غذائية من اجل الحفاظ على الرشاقة يجب اذاً عدم تناول كمية تزيد عن 4 الى 6 حبات يومياً.

- يحتوي التمر على نسبة مرتفعة من الالياف التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة وخصوصاً في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

- يعتبر مصدراً مهماً للبروتينات التي تعزز الاحساس بالامتلاء وتحد من الرغبة في الاكل.

- يحتوي التمر ايضاً على نسبة مهمة من مضادات الاكسدة التي تخلص الجسم من السموم والبقايا الضارة كما تحفز عملية الايض وهو ما يساعد على فقدان الوزن مع مرور الوقت وخصوصاً اذا تم اعتماد نظام غذائي صحي والتخلي عن الدهون الضارة والسكريات.

طريقة اكل التمر



من الممكن استخدام التمر من اجل تحضير العديد من الوصفات التي تساعد على تناوله بأشكال مختلفة ومنها العصير والمنقوع مع الحليب.

نصائح مهمة



من المهم في حال الرغبة في تناول التمر يومياً الحرص على اتباع بعض النصائح التي يمكن ان تجعله اكثر فائدة.

- من المهم اختيار التمر الطازج الغني بالفيتامين C والسكريات الطبيعية.

- من الافضل تناول التمر في الصباح قبل وجبة الفطور او خلالها. فهذا يزود الجسم بالطاقة التي يحتاج اليها خلال النهار.

- من المفيد تناول التمر في حال الشعور بالتعب الذهني وعدم القدرة على التركيز.

- يمكن الاستفادة منه في حال المعاناة من الإمساك المتكرر. ولهذه الغاية يجب تناول بضع حبات قبل النوم مساء.

- يساعد تناول التمر على الحفاظ على صحة القلب. فهذا يمنع تراكم الدهون الضارة في الاوردة.

- من المهم تناول بضع حبات من التمر قبل ممارسة التمارين الرياضية لأن هذا يساعد على زيادة النشاط العضلي.

- يمكن الاستعانة بالتمر من اجل مكافحة فقر الدم. وهكذا يمكن الحصول على الاجابة على السؤال هل التمر يزيد الوزن اثناء الرجيم وعلى اسئلة مهمة اخرى.



اقرئي أيضاً: