5 أشياء يمكنك القيام بها لتشعري بأنك أخف بعد تناول وجبة دسمة

بيروت - نادين محمد -

بطبيعة الحال، لا يحب معظم الناس الشعور بثقل شديد بعد تناول وجبات كبيرة؛ فيمكن أن تشتت انتباهك عن المهام التي يتعين عليك القيام بها في اليوم، وقد تستمر تلك المشاعر لساعات عديدة.

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فيما يلي خمسة أشياء يمكنك القيام بها لتشعري بخفة الوزن بعد تناول وجبة دسمة.

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1-الحفاظ على الترطيب وفوائد الماء

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بعد تناول وجبة كبيرة، يجب الامتناع عن وضع أي شيء على الإطلاق في فمك؛ حتى الماء.. لكن عليك التأكد من الحفاظ على مستويات الترطيب بعد تناول الكثير من الطعام دفعة واحدة.

فلا يعد الماء مهماً فقط للعديد من عمليات الجسم الإيجابية، بما في ذلك الهضم، ولكنه أيضاً مفتاح لمساعدتك على الشعور بالتحسن بعد.. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل الماء مفيداً بعد تناول وجبة ثقيلة، إليك أبرز فوائد الماء بعد تناول الوجبات الثقيلة.

-يعزز الأيض

بعد تناول وجبة دسمة، من المحتمل أن تفعلي ما في وسعك للتخلص من السعرات الحرارية الزائدة.. يمكن أن يساعد شرب الماء في بدء عملية التمثيل الغذائي لديك، وحتى أنك تحسين إنفاق الطاقة أثناء الراحة بنسبة مذهلة تبلغ 30٪؛ وفقاً للبحث!

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- يساعد في تعزيز فقدان الوزن

يمكن أن يساعدك شرب الماء على إنقاص الوزن، وتعزيز العديد من العمليات الجسدية التي تساعدك على الشعور بالامتلاء والأخف وزناً في الحياة اليومية. إذا كنت تخططين لتقليص وجبتك التالية بسبب ثقل الوجبة السابقة؛ فإن شرب الماء سيساعد في هذا التوازن، حسب الدراسات .

- الشبع المرة القادمة

لمنع نفسك من الإفراط في تناول الطعام بشكل مستمر، قد يكون لشرب الماء والبقاء رطبةً بين الوجبات وقبلها آثارٌ إيجابية، على الرغم من أن هذا في حد ذاته لا يساعدك بالضرورة في التغلب على الشعور بالثقل بعد تناول الوجبات الدسمة، إلا أنه يضمن عدم ارتكاب نفس الأخطاء مرة أخرى، وتميل الكمية المحددة من الماء الموصى بها إلى كوبين تقريباً.

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عندما تفرطين في تناول الطعام، يمكن أن يدخل الجسم في حالة من التوتر.. يمكن لليوجا أن تساعد في تهدئته عن طريق تهدئة أعصاب المعدة، ومعدل ضربات القلب وضغط الدم من خلال تنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي.. كما أنها تعزز إفراز الهرمونات التي تساهم في التفكير الإيجابي والسعادة، مثل: الأوكسيتوسين والسيروتونين.

3- لا تؤنبي ضميرك

لا تشعري بالذنب بعد تناول الكثير من الطعام، إلى الحد الذي تشعرين فيه بالذنب بشكل لا يصدق وتوبخين نفسك على ذلك.

ستصبح هذه علاقة غير صحية وغير مستقرة مع الطعام، وتشكل سلوكيات سلبية تتعلق بالأكل المضطرب أو العاطفي.

في المرة الثانية التي توبخين نفسك، حاولي تحويل انتباهك إلى أفكار أخرى، والتخطيط لوجبة تالية أفضل، وستأكلين بطريقة أكثر توازناً مرة أخرى.

4- اذهبي في نزهة على الأقدام

القليل من النشاط البدني بعد تناول وجبة دسمة، يمكن أن يساعد بشكل كبير في الشعور بالخفة بشكل عام؛ فإن القليل من المشي البطيء يمكن أن يساعدك على الشعور بأنك أخف وزناً بسرعة أكبر.

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غالباً ما يتم تخزين السعرات الحرارية الزائدة التي لا يستطيع الجسم استخدامها على شكل دهون.. هذا يتراكم بمرور الوقت، ومع ذلك، يمكن أن يساعدك المشي على حرق بعض الطاقة الإضافية؛ حتى لا ينتهي بك الأمر بتخزين أكبر قدر منه، كذلك المشي يفرز هرمونات مثل النوربينفرين والسيروتونين. يساعد هذا في تقليل مشاعر القلق والاكتئاب والتوتر؛ مما يسمح بتحسين مزاجك حتى تتمكني من التغلب على الانزعاج بسرعة أكبر.

5- لا غنى عن الأعشاب

تناولي الزنجبيل؛ فهو يعمل عن طريق تحفيز تدفق اللعاب، وإزالة التقلصات في المعدة.