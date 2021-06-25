5 خطوات لصحة القلب

بيروت - نادين محمد -

تعد أمراض القلب سبباً في وفاة الكثير من الرجال والنساء، لكن تشير الأبحاث إلى أنه يمكن الوقاية من معظم النوبات القلبية وغيرها من أسباب الوفاة بأمراض القلب.



تعتبر مراقبة وزنك والتوقف عن التدخين،أولى العادات التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب، ولكن هناك الكثير الذي يمكنك القيام بهلمساعدة قلبك على الاستمرار في الخفقان بقوة للسنوات القادمة؟

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1 .ضغط الدم

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يُقاس أحد أقوى العوامل المسببة لأمراض القلب باعتدال ضغط الدم،ويعد ضغط الدم الطبيعي هو 119/79 أو أقل، ويتراوح ما قبل ارتفاع ضغط الدم من 120 إلى 139 (انقباضي) و/أو 80 إلى 89 (انبساطي).



يوصي الخبراءُ الأشخاصَ الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم،بإجراء تغييرات في نمط الحياة الصحية للقلب؛ لتقليل مخاطر تعرضهم لمضاعفات ضغط الدم، مثل: أمراض القلب والسكتة الدماغية وتلف الكلى .

من المحتمل أن يكون الكوليسترول أكثر عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب شيوعاً، وهو نوع من الدهون التي تعد عنصراً غذائياَ أساسياً لجسمك.



ومع ذلك ارتفاعالكولسترول،يزيد من خطر تصلب الشرايين، الذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية .

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يعتبر الكوليسترول غير طبيعي في الحالات التالية:

إجمالي الكوليسترول 200 أو أعلى .

يكون مستوى الكوليسترول الحميد أو الكوليسترول «الجيد» أقل من 40 .

الكوليسترول الضار أو الكوليسترول «الضار» يزيد على 160.

3 .مؤشر كتلة الجسم (BMI)

يعد مقياس غير مباشر للدهون في جسمك، ويستخدم مؤشر كتلة الجسم وزن الشخص وطوله لقياس إجمالي الدهون في الجسم.



يعتبر مؤشر كتلة الجسم 18.5-24.9 مثالياً، أما إذا كان مؤشر كتلة الجسم من 25 إلى 29.9 يعاني من زيادة الوزن، أما مؤشر كتلة الجسم 30 أو أكثر فيشير إلى السمنة.



يشير مؤشر كتلة الجسم البالغ 40 أو أكثر إلى سمنة مرضية؛ مما يزيد من خطر وفاة الشخص لأي سبب بنسبة 50٪ إلى 150٪؛ وفقاً لما ذكرته عيادة كليفلاند.

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4 .سكر الدم

زيادة الوزن وقلة التمارين الرياضية،يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2،ويعتبر اختبار سكر الدم أثناء الصيام،هو الأكثر شيوعاً لتشخيص مرض السكري من النوع 2 .

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5 .التمرين

توصي الكلية الأمريكية للطب الرياضي، بممارسة التمارين الهوائية من ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع لمدة 30 إلى 45 دقيقة. التمارين الرياضية التي تقوي القلب تأتي في جميع الأشكال والأحجام -ركوب الدراجات والسباحة، والركض واليوجا - على سبيل المثال لا الحصر.

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