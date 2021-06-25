متى تعود حاسة الشم بعد الإصابة بكورونا؟ دراسة تكشف مفاجأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت دراسة فرنسية أن أولئك الذين يفقدون حاسة الشم بسبب إصابتهم بكوفيد-19 من المرجح أن تعود مرة أخرى إليهم في غضون أشهر في الغالب.

ووفقا للدراسة فإنه في 49 من بين 51 شخصا جرى فحصهم، عادت حاسة الشم في غضون 8 أشهر، لكن لا تزال هناك مشاكل لدى شخصين في الشعور بالرائحة بعد مرور عام.

وأجريت الدراسة بإشراف ماريون رينود من مستشفيات جامعة ستراسبورج ونشرتها "جاما أوبن نيت وورك" يوم الخميس.

ووجد فريق البحث أن الإحساس بالرائحة عاد بالكامل في حوالي 84% من المشاركين بعد 4 أشهر فقط.

وبعد 12 شهرا عادت حاسة الشم لدى 96%.