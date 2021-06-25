شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو رجيم "أتكينز" وكيف يساعدك على فقدان وزنك الزائد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظام أتكينز الغذائي هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مقسم إلى أربع مراحل ومصمم لمساعدتك على إنقاص الوزن، وعلى عكس الكيتو يشجعك نظام أتكينز الغذائي على دمج الكربوهيدرات في وجباتك.

ووفقا لتقرير لموقع insider تقدم السطور التالية ما تحتاج لمعرفته حول نظام أتكينز الغذائي، إذا كان يعمل وكيفية معرفة ما إذا كان هو الخيار المناسب لك.

بمجرد اختيارك لخطة الأكل ستمر بأربع مراحل من نظام أتكينز الغذائي، والتي ستعيد تدريجياً إدخال الكربوهيدرات في نظامك الغذائي بمرور الوقت، تم تصميم المرحلة الأخيرة لمساعدتك على تطوير نظام أتكينز الغذائي كطريقة لتناول الطعام مدى الحياة.

مقدمة: هذه هي المرحلة الأكثر تقييدًا في النظام الغذائي وتهدف إلى بدء إنقاص الوزن في هذه المرحلة، تقتصر على 20 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا تجبر هذه المرحلة جسمك على التمثيل الغذائي الكيتون، مما يعني أن النقص الشديد في الكربوهيدرات يجبر جسمك على حرق الدهون للحصول على الطاقة في هذه المرحلة، ستأكل بشكل أساسي البروتينات والدهون والخضراوات منخفضة الكربوهيدرات مثل الخضر الورقية.

فقدان الوزن المستمر: في هذه المرحلة، يمكنك البدء تدريجياً في إدخال المزيد من الكربوهيدرات إلى نظامك الغذائي يمكن أن يزيد تناولك اليومي من الكربوهيدرات بمقدار 5 جرامات أسبوعيًا (بحد أقصى 40 جرامًا إضافيًا في الأسبوع)، ويمكنك البدء في تنويع خياراتك الغذائية في المرحلة الثانية، يمكنك تناول المكسرات والبذور والتوت. إذا كان هدفك هو خسارة 6 كيلو فيمكنك البدء هنا وتخطي المرحلة الأولى المقيدة.

مرحلة زيادة الكربوهيدرات: خلال هذه المرحلة يمكنك زيادة تناول الكربوهيدرات بمقدار 10 جرامات أسبوعيًا (بحد أقصى 100 جرام إضافية في الأسبوع) حتى تتمكن من العثور على رصيدك من الكربوهيدرات، هذه هي مرحلة الضبط الدقيق للنظام الغذائي ومن المهم التأكد من أنك تراقب وزنك المستهدف إذا توقف فقدان الوزن، يجب عليك إعادة تناول الكربوهيدرات مرة أخرى تحتوى هذه المرحلة على قيود غذائية أكثر استرخاء ويمكنك البدء في تناول الفاصوليا والخضراوات النشوية والحبوب.

المرحلة الدائمة: يجب أن تدوم المرحلة الرابعة بشكل مثالي مدى الحياة، وهي تدور حول وجود قيود قليلة نسبيًا، مع الحفاظ على الأدوات اللازمة لاتخاذ خيارات صحية إذا بدأت في اكتساب أي وزن، فلا بد من تقليل تناول الكربوهيدرات بمقدار 10 جرامات في المرة الواحدة.