شكرا لقرائتكم خبر عن يعاني منه أكثر من 264 مليون شخص حول العالم .. اعرف أعراض الاكتئاب وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاكتئاب هو نوع من اضطرابات المزاج قد يشعر فيه الشخص بمشاعر الحزن أو فقدان الاهتمام بالأشياء التي كان يستمتع بها من قبل، وهو الاضطراب النفسي الأكثر شيوعًا الذي يعاني منه أكثر من 264 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على أعراض الاكتئاب وأسبابه، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



اعراض الاكتئاب

س: ما هى أعراض الاكتئاب؟

يصاب الشخص بالاكتئاب إذا عانى من خمسة من الأعراض المذكورة أدناه لمدة أسبوعين، والأعراض الشائعة للاكتئاب هي:

1. الشعور الدائم بالحزن

2. أن تكون سريع الانفعال أو القلق أو القلق أو العدوانية أو متقلب المزاج

3. فقدان الاهتمام بالأنشطة المفضلة

4. فقدان الشهية أو الأكل العاطفي

5. فقدان الوزن أو زيادته

6. أنماط النوم المضطربة مثل النوم لفترات طويلة أو النوم لفترات أقل من اللازم

7. مشكلة التركيز واتخاذ القرارات أو استكمال الأنشطة الروتينية

8. الشعور بانعدام القيمة وكراهية الذات واليأس والذنب

9. التعب

10. إيذاء النفس أو الأفكار الانتحارية

لا ينبغي تجاهل أعراض الاكتئاب لأنه إذا لم تتم معالجته، فقد يؤدي إلى تفاقم الأعراض ويزيد من حدة الحزن، مما يؤثر سلبًا على حياة الشخص.



اعراض الاكتئاب

س: ما أسباب الاكتئاب؟

أسباب وراثية: إذا كان لدى الشخص تاريخ عائلي من الاكتئاب، فمن المحتمل أو على الأقل أن يكون أكثر عرضة للإصابة بالاضطراب في وقت ما من حياته / حياتها.

-الأحداث الصادمة أو الأحداث المؤلمة التي تحدث في طفولة الشخص يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب ويمكن أن ترسل الشخص في دوامة من المشاعر السلبية.

-بنية الدماغ: النشاط الأقل في الفص الجبهي للدماغ يمكن أن يعرض الشخص لخطر أكبر للإصابة بالاكتئاب.

-الأمراض المزمنة: قد يصاب الشخص بالاكتئاب بعد معاناته من أمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية أخرى أو حالات طبية.

-النشاط الكيميائي للدماغ: يمكن أن يؤدي التغيير في النشاط الكيميائي للدماغ إلى الشعور بالاكتئاب يمكن أن تؤدي التغييرات في مستويات الناقل العصبي في الدماغ أيضًا إلى ظهور أعراض الاكتئاب.

-سمات الشخصية: يمكن أن يؤدي قلة الثقة بالنفس وانخفاض قيمة الذات لدى الأفراد إلى جعلهم عرضة للإصابة بالاكتئاب الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد في كثير من الأحيان ، والذين ينتقدون أنفسهم ، والذين هم متشائمون بطبيعتهم وينغمسون في سلوكيات كراهية الذات هم أيضًا عرضة بسهولة للاكتئاب.

-الأدوية: يمكن أن تؤدي بعض الأدوية إلى ظهور أعراض الاكتئاب كأثر جانبي.

-العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والبيئية: يمكن أن تلعب العوامل التي تؤثر على الحياة اليومية للفرد دورًا مهمًا في تحديد ما إذا كان الشخص سيعاني من الاكتئاب أم لا.