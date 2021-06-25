كورونا حول العالم.. 51667 إصابة جديدة في الهند وقفزة بوفيات البرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الجمعة، في جميع أنحاء العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 180 مليوناً و778 ألفاً و318 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و916 و270 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 165 مليونا و427 ألفاً و681 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

51667 إصابة جديدة بالهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، الجمعة، تسجيل 51667 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، و1329 وفاة.

وارتفع إجمالي الإصابات في الهند إلى 30.13 مليون حالة، بينما زاد عدد الوفيات إلى 393310.





774 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 774 حالة إلى ثلاثة ملايين و725580.

كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 62 ليصل الإجمالي إلى 90678.





الصين تسجل 24 إصابة جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن بر الصين الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، مقارنة مع 16 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وأنه لا توجد أي وفيات جديدة.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 20 مقارنة مع 18 في اليوم السابق.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91693 حالة، بينما ظل عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.





73602 إصابة جديدة بالبرازيل و2032 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، إنها سجلت 73602 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بالإضافة إلى 2032 حالة وفاة بسبب مرض "كوفيد-19".

ووفقاً لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل أكثر من 18.2 مليون حالة إصابة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 509141.