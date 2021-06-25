سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 25 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 25 يونيو 2021، بداية تعاملات شركات الصرافة، وفي ماكينات الصراف الآلي.

والجمعة والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر

وزاد متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 15.619 جنيه للشراء، و 15.717 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.610 جنيه للشراء، و 15.708 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 17 بنكا، من بينها العقاري المصري العربي، وبنك HSBC، والاستثمار العربي، والمصري الخليجي، والتجاري الدولي، والكويت الوطني، والإسكندرية، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر .

الدفعة الأخير من قرض الصندوق

ترى مصر أن موافقة صندوق النقد الدولي على منحها الدفعة الأخيرة من قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، يعد دليلا على سيرها في الاتجاه الصحيح.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، الخميس، إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تأتي بينما تمضي مصر بقوة في مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة.

وبدورها، أكدت سيلين آلار، رئيسة فريق خبراء صندوق النقد الدولي، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني، يعد دليلًا على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات المالية بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.

وأوضحت، أن خبراء صندوق النقد الدولي أثنوا على السلطات المصرية والإدارة الجيدة للسياسات.

ووافق الصندوق، الأربعاء، على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني لصرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتماني المقدرة بنحو 1.7 مليار دولار من إجمالي مبلغ البرنامج المقدر بـ 5.4 مليار دولار.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.67 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.65 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، أمس.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.74 جنيه للشراء و21.89 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.83 جنيه للشراء و21.97 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 4.165 جنيه للشراء، و 4.191 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.162 جنيه للشراء، و 4.189 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى نحو 4.252 جنيه للشراء، و4.279 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.249 جنيه للشراء، و 4.277 جنيه للبيع.

وكذلك صعد متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.81 جنيه للشراء، و 52.27 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.79 جنيه للشراء، و 52.25 جنيه للبيع، أمس.