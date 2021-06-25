تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 25 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 25 يونيو 2021، في تعاملات شركات الصرافة.

وجاءت موافقة صندوق النقد الدولي، على منح مصر الدفعة الأخيرة من قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، دليلًا على نجاح مصر بقوة في مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة.

سعر الريال السعودي في مصر

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 4.165 جنيه للشراء، و 4.191 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.162 جنيه للشراء، و 4.189 جنيه للبيع، أمس.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

ووفق مسح ”الخليج 365” في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال 4.12 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.16 جنيه في 5 بنوك هي الأهلي الكويتي، والمصرف العربي الدولي، والمشرق، وعودة، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند 4.22 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.153 جنيه للشراء، و 4.186 جنيه للبيع.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2021

قررت الحكومة المصرية، زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، بداية من أول يوليو/ تموز القادم، مع بداية العام المالي المقبل.

ويأتي قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2021، للاستهلاك المنزلي، تنفيذا لخطة الحكومة المصرية، لرفع الدعم تدريجيا عن أسعار الكهرباء، حتى إلغائه تماما بحلول يوليو/ تموز 2025، الموافق لبداية العام المالي 2025/2026.

ومن المقرر أن يكون مقدار الزيادة، نحو 10 قروش لسعر كل كيلووات، للشرائح الأولى، والثانية، والرابعة، والخامسة، والسادسة، فيما وصلت الزيادة في سعر كل كيلووات، للشريحة الثالثة إلى 12 قرشا، بينما تم تثبيت سعر كل كيلووات، للشريحة السابعة، الأعلى سعرا.

وكانت الحكومة تخطط لإلغاء الدعم بالكامل بحلول يوليو/ تموز 2022، لكنها قررت تأجيل الموعد إلى الشهر نفسه من عام 2025.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وزاد متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 15.619 جنيه للشراء، و 15.717 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.610 جنيه للشراء، و 15.708 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر اليورو الأوروبي، إلى نحو 18.67 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.65 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، أمس.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.74 جنيه للشراء و21.89 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.83 جنيه للشراء و21.97 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 4.252 جنيه للشراء، و 4.279 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.249 جنيه للشراء، و 4.277 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.81 جنيه للشراء، و 52.27 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.79 جنيه للشراء، و 52.25 جنيه للبيع، أمس.