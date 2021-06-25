شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق تساعد فى علاج تورم القدمين لدى مرضى السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرضى السكر قد يشكون من تورم فى القدمين والساقين، ويحدث ذلك بسبب ضعف الدورة الدموية، لأن زيادة الضغط تدمر الشعيرات الدموية، وتسبب تلفا بالشعيرات الدموية، وتسرب السوائل فى الأنسجة المحيطة بها، ما يسبب تورما القدمين.



ومع ذلك يمكن لعدة أسباب أخرى أن تلعب دورا فى التسبب بتورم القدمين فى مرضى السكر، ومنها خطر العدوى والمضاعفات الحادة مثل تقرحات القدم والغرغرينا التى يمكن أن تؤدى إلى بتر الأطراف، كما يمكن أن تزيد فى مرضى السكر مع تورم القدمين، لهذا السبب، يجب ألا تتجاهل أى تورم طفيف فى قدميك فى معظم الحالات.

ووفقا لموقع " the health" الطبى هناك 5 نصائح لمرضى السكر للحد من تورم القدمين: ​1 ممارسة الرياضة بانتظامممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحسن العظام والصحة المشتركة فى قدميك وساقيك، وتحسن الدورة الدموية إلى ساقيك، وتساعد أيضا على تحقيق الاستقرار فى مستويات السكر فى الدم، ولكن يجب عليك استشارة الطبيب قبل البدء فى أى برنامج ممارسة، ولا تمارس تمارين صارمة لأنها يمكن تضر بجسمك .





2 رفع الساقينارتفاع الأقدام (فوق مستوى القلب) باستخدام دعم أو وسادة لمدة 10-15 دقيقة كل يوم يمكن أن يساعد على الحد من التورم، رفع الساقين يستنزف السوائل الزائدة من الأنسجة المحيطة ويحسن الدورة الدموية .





3 استخدام جوارب ضغط والضماداتجوارب الضغط متاحة الآن على نطاق واسع للرعاية القدم فى مرضى السكر، حيث إنها تمارس الضغط على المنطقة المصابة وتساعد على التخلص من احتباس السوائل. 4 تقليل كمية الملحالتغيرات الغذائية يمكن أن تساعد كثيرا فى الحد من التورم، يجب أن يستهلك مرضى السكر بشكل عام كميات أقل من الملح ويأكلون الأطعمة التى تكون منخفضة بشكل طبيعى فى الصوديوم لأن الملح يزيد من ضغط الدم ويؤدى إلى تورم القدمين.





5 ارتداء أحذية مريحةيجب على مرضى السكر ارتداء الأحذية المريحة، ويجب على النساء المصابات بالسكر تجنب ارتداء الكعب العالى.





6 تدليك قدميكالتدليك يحسن الدورة الدموية فى الساق بأكمله، ويقلل من الألم المرتبطة بالتورم، وتدليك الساق والقدم سواء فى صالون أو منتجع صحى، أو من شريك حياتك، يمكن أن يساعد أيضا فى الحد من التورم.