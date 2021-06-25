شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعمل ريجيم من غير ما تخس.. 5 أخطاء تسبب هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ليست كل الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن تعطي النتائج المتوقعة، وهناك العديد من الأسباب تجعل جهودك غير مجدية، وتعرض زيادة الوزن والسمنة الأفراد لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتهدف خطط النظام الغذائي لفقدان الوزن إلى خسارة الكليوجرامات الزائدة بشكل صحي والتحكم فيه.

ووفقا لتقرير لموقع تايمز ناو نيوز الهندي "time now news " توجد أخطاء يقوم بها البعض في أنظمة الريجيم تؤدى إلى عدم فقدان الوزن.

بعض العادات التي قد تحبط نظامك الغذائي وكيفية إصلاحها:

ركز على ما تأكله وليس على ما يجب تجنبه: يجد بعض الناس الراحة في تجنب كوب من الآيس كريم بنجاح أثناء تناول قطعة من الشوكولاتة وهذا يعزز زيادة الوزن بسبب استهلاك السعرات الحرارية الطائش.

لا تجعل الشعور "بالجوع" أمرًا طبيعيًا جديدًا: الشعور بالجوع أو تجويع نفسك باسم اتباع نظام غذائي لن يؤدي إلا إلى آلام الجوع وفقدان السيطرة ، قم بتضمين الأطعمة الغنية بالبروتين في نظامك الغذائي لمساعدتك على الشعور بالشبع ومنع تناول الطعام.

إدارة الإجهاد: عند التعامل مع التوتر، قد ينتهي الأمر عن غير قصد إلى الوقوع في فخ الأكل الذي يسبب التوتر الذي قد يجعلهم يستهلكون سعرات حرارية أكثر مما فقدوه، هذا يمكن أن يؤثر على النظام الغذائي بشكل كبير وقد يؤدي إلى فشله، تأكد من إدارة الإجهاد بشكل فعال أثناء اتباع نظام غذائي باستخدام طرق مثل اليوجا والتأمل والعلاج لضمان فعالية النظام الغذائي.

كن حذرا مع أحجام الحصص الغذائية: حساب السعرات الحرارية هو جزء بارز من أي نظام غذائي لفقدان الوزن ومع ذلك، يمكن أن يؤثر حجم الجزء على السعرات الحرارية وقد يؤدي الحساب الخاطئ للجزء إلى الاستهلاك المفرط للسعرات الحرارية.

لا تستخدم نظامًا غذائيًا "فقط": إن اتباع نظام غذائي فقط لم يساعد أي شخص على إنقاص الوزن بشكل صحي، النشاط البدني لا يقل أهمية عن النظام الغذائي. تأكد من أنك تمارس الرياضة بانتظام لجعل النظام الغذائي يعمل.