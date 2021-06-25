لطلبة الثانوية .. 5 وجبات خفيفة تساعدك على اليقظة والنشاط والتركيز

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القاهرة - سامية سيد - يحتاج طلبة الثانوية العامة لمزيد من التركيز والنشاط واليقظة في فترة الامتحانات لكن قد يواجه الكثير منهم الشعور بالتعب والإرهاق والنعاس، وكشفت الأبحاث أن قيلولة سريعة في منتصف النهار يمكن أن تزيد الإنتاجية والتعلم والذاكرة، وكذلك نوعية الأطعمة التي يتناولها الطالب تساعده على الشعور بالتركيز واليقظة والتغلب على النعاس، في هذا التقرير جمعنا 5 وجبات خفيفة تساعدك على التحصيل والنشاط والتركيز، وفقاً لموقع "sleep".

لطلبة الثانوية.. 5 وجبات خفيفة تساعدك على الاستيقاظ والنشاط والتركيز

الدهون الصحية

أحماض أوميجا 3 الدهنية هي دهون صحية تدعم وظائف المخ وتشمل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية السلمون والتونة وبذور الكتان وبذور الشيا.

وكشفت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن وجود مستويات منخفضة من أحماض أوميجا 3 الدهنية يرتبط بضعف التعلم والذاكرة.

وتظهر بعض الدراسات التي أجريت على الأشخاص أيضًا أن الزيادة في الدهون الصحية تحسن أعراض الاكتئاب والقلق بالإضافة إلى ذلك ، هناك بعض الأبحاث التي تظهر أن إضافة أحماض أوميجا 3 الدهنية والعناصر الغذائية الأخرى إلى وجبات الطلبة الغذائية قد يحسن مهارات التفكير والذاكرة.

البروتين

غالبًا ما يؤدي النعاس في منتصف النهار إلى الشعور بالجوع المفرط، حتى لو تناولت الطعام مؤخرًا، لكن سيساعدك اختيار وجبة خفيفة غنية بالبروتين على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين قد ينامون بشكل أسرع .

يمكن أن يساعدك الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً على الشعور بمزيد من اليقظة في اليوم التالي وتقليل تأثير النعاس بعد الظهر.

وتشمل الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين اللحوم والبيض والفاصوليا والبازلاء والعدس والمكسرات والبذور ومنتجات الصويا، بالإضافة إلى الزبادي والبرقوق والفشار.

العلكة

قد يكون هناك بعض الحقيقة في الاعتقاد القديم بأن مضغ العلكة يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة، قد يساعد مضغ العلكة في زيادة اليقظة وتحسين المزاج ووقت رد الفعل.

ووجدت الدراسات أيضًا أن مضغ العلكة أثناء يوم العمل يحسن الانتباه ويزيد من الإنتاجية، ويقلل من التعب.

مادة الكافيين

الكافيين هو منبه طبيعي موجود في العديد من النباتات والبذور في جميع أنحاء العالم، ويوجد الكافيين أيضًا في العديد من المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والشاى والقهوة.

يعمل الكافيين على إبقائك مستيقظًا من خلال الارتباط بالمستقبلات في الدماغ والتي عادةً ما ترتبط بجزيء يسمى الأدينوزين يعزز الأدينوزين النوم عندما يرتبط الكافيين بهذه المستقبلات بدلاً من الأدينوزين، فإنه يمنع النعاس.

ومع ذلك، فنجان قهوة أو مشروب غازي في الساعة 3 مساءً، قد تساعدك على تجنب النعاس بعد الظهر، ولكنها قد تؤثر أيضًا على قدرتك على النوم المريح ليلاً.

حاول اختيار وجبة خفيفة تحتوي على نسبة منخفضة من الكافيين، مثل كوب من الشاي الأخضر أو ​​قطعة من الشوكولاتة الداكنة، أو حاول تناول الكافيين فقط في وقت مبكر من اليوم.

لا يوجد بديل للنوم الجيد ليلاً، ولكن اختيار الوجبات الخفيفة التي تعزز اليقظة يمكن أن يساعدك في الحفاظ على طاقتك طوال اليوم وتجنب النعاس بعد الظهر.

الموز

الموز من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، بالإضافة إلى أن الموز يمكن أن يوفر طاقة كبيرة لدماغك، ويمكنك تناوله بعد الغداء ليمنحك الطاقة واليقظة التي تحتاجها للمذاكرة بفترة ما بعد الظهيرة.