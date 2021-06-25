شكرا لقرائتكم خبر عن طرق منزلية للتخفيف من مشاكل العين فى الصيف.. منها أكياس الشاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لالتهابات العين أن تكون مزعجة وحتى مؤلمة وخطيرة إذا تركت دون علاج، وهناك عدد من الطرق التي يمكن أن تصاب بها عيناك بالعدوى أو التهيج، منها على سبيل المثال العين الوردية، وجفاف العين، والتهاب الجفن، والتهاب القرنية، إذا كنت تعاني من عدوى في العين ، يمكنك تجربة هذه العلاجات المنزلية، وفقا لما نشر عبر موقع healthline.

1. أكياس الشاي

يمكن أن يكون وضع أكياس الشاي المبردة على عينيك وهما مغلقتان وسيلة للاسترخاء والراحة، بعض أنواع الشاي لها خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات على سبيل المثال، وقد أشارت الدراسات إلى أن الشاي الأخضر والشاي الأسود جميعها لها خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن أن يكون استخدام أكياس الشاي على عينيك وسيلة فعالة لتقليل التورم.



أكياس الشاي

2. كمادات دافئة وباردة

إذا كانت عيناك مصابة أو متهيجة ، يمكن أن تساعدك الكمادات الدافئة، وقد أشارت دراسة أجريت عام 2014 على 22 مشاركًا إلى أن الكمادات الدافئة يمكن أن تحسن صحة العين لدى أصحاب العيون السليمة، وقد تكون الكمادات الدافئة قادرة على تهدئة البثور لأنها تقلل الانسداد.



كمادات الماء الدافئ

بالنسبة للكمادات الباردة فهى لا تعالج بالضبط التهابات العين، لكنها يمكنها تخفيف التورم في حالة إصابات التهابات العين، ومن النصائح لعمل الكمادات الباردة انقع قطعة قماش في ماء بارد وضعها برفق على عينيك.

3. اغسل المناشف

اغسل المناشف يوميًا عند الإصابة بعدوى بالعين ، مثل التهاب الملتحمة، نظرًا لأن هذه العناصر تتلامس مع العين المصابة، فإنها يمكن أن تنشر العدوى إلى العين الأخرى ، أو تتسبب في إصابة شخص آخر في عائلتك بالعدوى، استخدم الماء الساخن والمنظفات لقتل أي بكتيريا.



