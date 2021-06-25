شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خرافات شائعة حول ارتفاع ضغط الدم.. اعرف حقيقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني حوالي 1.13 مليار شخص من ارتفاع ضغط الدم في جميع أنحاء العالم، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، وعلى الرغم من انتشار مرض ارتفاع ضغط الدم، لا يزال هناك عدد من الخرافات الشائعة حول هذا المرض منتشرة على نطاق واسع، لذا في هذا التقرير نتعرف على بعض الخرافات الشائعة حول ارتفاع ضغط الدم وتصحيحها، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

8 خرافات شائعة حول ارتفاع ضغط الدم

الخرافة الأولى: ارتفاع ضغط الدم ليس خطيراً

الحقيقة: يسمى ارتفاع ضغط الدم بالقاتل الصامت، بدون علاج، يمكن أن يزيد من مخاطر المشاكل الصحية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى وفشل القلب وفقدان البصر وأمراض الشرايين الطرفية.

يمكن أن يسبب ضررًا بعدة طرق، على سبيل المثال، بمرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى زيادة ضغط الشرايين الذي يمكن أن يتسبب في أن تصبح الأوعية أقل مرونة، مما يقلل من كمية الدم والأكسجين التي تصل إلى القلب وبالتالي إتلاف الأعضاء.

الخرافة الثانية: إذا كان ارتفاع ضغط الدم منتشراً في العائلة، فلا يوجد شيء يمكنك القيام به

الحقيقة: يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم وراثيًا في بعض الحالات لكنه ليس شيئًا لا مفر منه، حتى بالنسبة للأشخاص الذين قد يكونون عرضة له وراثيًا أيضًا ، تتطور الحالة بسبب عوامل نمط الحياة، مثل سوء التغذية وقلة النشاط البدني.

الخرافة الثالثة: ارتفاع ضغط الدم يصيب كل كبار السن

الحقيقة: ارتفاع ضغط الدم ليس أمرًا حتميًا وليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة على الرغم من أن هذه الحالة شائعة بين كبار السن، إلا أن ارتفاع ضغط الدم يحدث في منتصف العمر والشباب أيضًا.

الخرافة الرابعة: إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فسوف تظهر عليك أعراض واضحة

الحقيقة: الطريقة الوحيدة للكشف عن ارتفاع ضغط الدم هي قياس ضغط الدم، لا توجد عادةً علامات وأعراض تشير إلى إصابة شخص ما بارتفاع ضغط الدم كثير من الناس لا يعرفون حتى أنهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

الخرافة الخامسة لا تتناول ملح الطعام مطلقاً حتى تحمى نفسك من ارتفاع ضغط الدم

الحقيقة: توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام 5 جرامات من الملح يوميًا لجسم صحي لكن تجنب ملح الطعام فقط لا يكفي للحد من تناول الملح بشكل عام، حيث يوجد الملح فى أطعمة أخرى يمكن أن تزيد من تناول الملح تشمل الخبز والبيتزا والسندويشات واللحوم الباردة واللحوم المعالجة والشوربات ورقائق البطاطس والفشار والدجاج والجبن والبيض.

الخرافة السادسة: عندما يستجيب جسمك لدواء الضغط، يمكنك التوقف عن تناوله

الحقيقة: قد يجد الأشخاص الذين يتناولون أدوية لارتفاع ضغط الدم أن ضغط الدم لديهم يعود إلى طبيعته، لكن هذا لا يعني أنه يمكنك التوقف عن تناول الدواء بمفردك.

اتبع توصيات طبيبك لتقليل أو التوقف عن تناول الدواء بناءً على نصيحة طبيبك.

الخرافة السابعة: ارتفاع ضغط الدم يمكن علاجه

الحقيقة: لا يوجد علاج لارتفاع ضغط الدم، ولكن هناك طرق لإدارة هذا المرض وتقليل تأثيره على الصحة يمكنك التحكم في ضغط الدم عن طريق تناول نظام غذائي صحي ، وممارسة الرياضة ، وإدارة الإجهاد ، والإقلاع عن التدخين ، والحفاظ على وزن صحي ، وتناول الأدوية.

الخرافة الثامنة: الرجال فقط يصابون بارتفاع ضغط الدم

الحقيقة: على الرغم من أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يصاب الجميع بارتفاع ضغط الدم كل شخص لديه مخاطر مماثلة للإصابة به.