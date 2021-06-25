شكرا لقرائتكم خبر عن لتفادي مضاعفات كورونا.. «الصحة» توجه نصيحة مهمة لمرضى ضغط الدم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت وزارة الصحة، من خطورة مضاعفات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، على مرضى ضغط الدم.
وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه عندما يُصاب مريض ضغط الدم بكورونا، يزيد من إجهاد القلب ويُضعف الجهاز المناعي؛ مما يؤدي لمضاعفات شديدة.
ونصحت وزارة الصحة مرضى ضغط الدم، بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بقولها: “ابتعد عن المخاطر.. خذ الخطوة، خذ اللقاح”.
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