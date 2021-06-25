شكرا لقرائتكم خبر عن يستخدم في 50 دولة.. طرح «ريمديسيفير إيفا فارما» المُستخدم في علاج مرضى كورونا لأول مرة بالصيدليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طُرح في الصيدليات المصرية لأول مرة، الدواء الأمريكي المُضاد للفيروسات «ريمديسيفير إيفا فارما»، وذلك بعد اقتصار تداوله في الفترة الماضية على المستشفيات المُرخص لها بالعزل الصحي للمصابين بـ«كورونا».

تأتي هذه الخطوة بعد انتشار صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي تدًعي بيع «ريمديسيفير» الذي يستخدم لعلاج حالات مرضى «كورونا» ويقتصر توزيعه فقط على مستشفيات العزل.

حصل العقار على موافقة السلطات المعنية على طرح «ريمديسيفير» في الصيدليات، وهو العلاج الأكثر فعالية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، خصوصاً لدى استخدامه في الأيام الأولى للإصابة بالفيروس.

وأثبت العلاج، الذي يأتي على شكل «حقن» تعطى كمحلول وريدي، نتائج جيده لدى استخدامه في مستشفيات العزل في مصر وحول العالم، بحسب الأطباء، وتم تصدير كميات كبيرة منه لدول في مختلف قارات العالم، وأثبت نتائج شديدة الإيجابية.

ويعتبر «ريمديسيفير»، أول عقار اجازت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية «FDA» استخدامه في علاج مرضى كورونا، ويستخدم في مستشفيات ما يزيد عن 50 دولة في علاج مرضى كورونا، منها أمريكا، وألمانيا، وبريطانيا، واليابان.

«ريمديسيفير إيفا فارما»، الدواء الأكثر فعالية من مضادات للفيروسات أثبت قدرته على وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع تحويل المريض من الحالة البسيطة والمتوسطة من الإصابة بالفيروس إلى الحالة «الحرجة»، مع خفض الفترة اللازمة للعلاج داخل المستشفيات بمقدار الثلث تقريباً، وتقليل معدلات الحاجة للدخول للرعاية المركزة للمرضى.