شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع مشاكل الجهاز الهضمى عند تقدمك فى السن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه البعض مشاكل في الجهاز الهضمي، والتي يمكن أن تكون بسبب الجفاف أو الأدوية المتعددة أو نمط الحياة غير الصحى، وتلعب عادات الأكل أيضًا دورًا رئيسيًا في كيفية عمل الجهاز الهضمى، ومع تقدمنا ​​في السن تتغير عاداتنا الغذائية وقد لا نتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا، مما قد يؤدي إلى نقص في العديد من العناصر الغذائية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي مثل ارتجاع المرىء والإمساك، ويمكن علاج هذه المشكلات من خلال بعض التغييرات في نمط حياتك، في هذا التقرير نتعرف على التعامل مع مشاكل الجهاز الهضمي مع تقدمك في السن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

طرق التعامل مع مشاكل الجهاز الهضمي مع تقدمك في السن

اتبع نظاما غذائيا صحيا

يمكن التغلب على معظم مشاكل الجهاز الهضمي بمساعدة نظام غذائي متوازن فقط بعض التغييرات في النظام الغذائي مثل زيادة محتوى الألياف وتقليل استهلاك الدهون والملح.

البقاء نشطا

مع تقدمك في السن، فإنك تريد الاسترخاء والاستراحة ولكن من المهم أيضًا أن تظل نشطًا وأن تقوم ببعض التمارين للحفاظ على لياقتك البدنية، يمكنك المشي أو ممارسة اليوجا، يجب أن تحصل على 30 دقيقة من التمارين يوميًا للحفاظ على لياقتك البدنية.

ترطيب الجسم وشرب المياه

يعد الحفاظ على رطوبة جسمك خطوة مهمة في الحفاظ على صحة جسمك، حيث يؤدي نقص الماء إلى صعوبة مرور الطعام عبر الأمعاء الغليظة مما يسبب الألم والإمساك، يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى نقص الطاقة والقدرة على التحمل.

تحقق من الأدوية الخاصة بك

يمكن أن يكون لبعض الأدوية آثار جانبية مثل القيء والغثيان أو الإسهال، من المهم أن تستشير الطبيب في حال كنت تواجه هذه الأعراض الجانبية.

إنقاص الوزن

تساهم السمنة في حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي لذلك من المهم الحفاظ على وزن صحي.

تقليل التوتر

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، فهو يزيد من حامض المعدة الذي يؤدي إلى عسر الهضم أو الحموضة المعوية، يجب عليك الاسترخاء والحفاظ على نوم صحي جيد للتأكد من أن التوتر لا يؤثر على عملية الهضم.

الحفاظ على نظافة الفم

تحتاج إلى الحفاظ على نظافة الفم الجيدة، لأن الفم هو الجزء الأول من الجهاز الهضمي تحتاج إلى العناية بأسنانك لأنه إذا كنت غير قادر على المضغ جيدًا فقد يؤثر ذلك على جهازك الهضمي.