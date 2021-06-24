شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يكشفون عن هرمون فى الجسم يساعد على الشعور بالشبع ويحرق الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باحثون فنلنديون، عن هرمون داخل الأمعاء يطلق عليه هرمون سيكريتين، يحفز الشعور بالشبع عن طريق تنشيط الأنسجة الدهنية البنية داخل المعدة عند الإنسان، ويقوم هذا الهرمون الذى تفرزه الأمعاء في الدورة الدموية بتحفيز إنتاج العصارة الهضمية في البنكرياس عند تناول وجبات الطعام، طبقا لتقرير نشر في موقع ميديكال إكسبريس.

وأوضح الباحثون أن هذا الهرمون يحفز النسيج الدهنى البنى والذى يعمل على توليد الحرارة ويحفز عملية الأيض خاصة أيض الجلوكوز، ما يسهم في خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبجانب ذلك يمنحك الشعور بالشبع، حيث تبين أيضا قدرته على زيادة امتصاص الجلوكوز في الأنسجة الدهنية البنية، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة استهلاك الطاقة في الجسم بالكامل .

وتمكن الباحثون من خلال استخدام التصوير بالرنين المغناطيسى، من تحديد وظائف هرمون الشبع داخل الجسم ومدى قدرته من خفض نشاط نظام المكافأة في الدماغ عندما يرى الأشخاص صورا شهية للطعام.

وأوضح الباحثون أن الدهون البنية تلعب دورا هاما في عملية التحكم بالوزن، لأنها تمتلك القدرة على حرق الدهون بدلاً من تخزينها، حيث أظهرت الأشعة التي تم استخدمها من تحديد كمية الدهون البنية داخل أجسامنا وتبين أنها كمية صغيرة لكنها رغم ذلك بمقدورها أن تؤثر على عملية الشبع لدى الناس، مما يشير إلى الأهمية الوظيفية للدهون البنية البشرية في التحكم في توازن الطاقة لأنها تؤثر على كل من تناول الطعام وإنفاق الطاقة.

وأكد الباحثون أن اكتشاف هذه الهرمون يساعد في التحكم في الوزن خاصة في علاجات السمنة، في ظل الدور الذى يلعبه هذا الهرمون في ظل الاضطرابات الأيضية مثل متلازمة التمثيل الغذائي والسمنة ومرض السكري من النوع 2.