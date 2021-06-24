شكرا لقرائتكم خبر عن قص اللثة بالليزر.. علاج عصب الأسنان باستخدام أجهزة دقيقة لتغيير شكل الأسنان بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم الأسنان واحد من أهم المشاكل التي تواجه الكثيرين، ففضلا عن الخوف الغريزى من أجهزة وطرق علاج تسوس الأسنان والتهاب العصب، هناك الخوف من التكلفة المادية التي قد يتحملها المريض، وهو ما تنفيه الدكتورة ألاء بدر -أخصائية تجميل الأسنان والليزر عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الاسنان.

التي تؤكد في تصريحات خاصة لجريدة ”الخليج 365” إن طب الأسنان متعدد التخصصات، وبسبب ضعف الوعي تكون النتيجة العلاج بشكل خاطئ، لكن مع تطور التكنولوجيا والأجهزة أصبح بالإمكان التعافي من مشاكل الأسنان خلال فترة وجيزة بألم أقل.

وأضافت أن من الأمثلة العلاجية الجديدة هي (فينير الأسنان ) حيث تستخدم الدكتورة آلاء تقنيه الليزر في قص اللثة وتفتيح لون اللثة وهي التقنية التي تساهم في تغيير شكل الأسنان بشكل كامل بأحدث الطرق، وفي وقت قياسي.

وهو ما دفع آلاء لإنشاء مركز تجميل متخصص في علاج الأسنانـ، بالتخصصات السليمة، فهناك علاج عصب الأسنان باستخدام أجهزة دقيقة والأشعة ثلاثية الأبعاد وتركيبات الأسنان.

(الزركونيوم) وEmax للحفاظ علي الأسنان

ومن التخصصات المهمة في هذا المجال وأصبح الآن ضرورة ملحه عند الكثير من المترددين علي مراكز الأسنان، خاصة في بعض الحالات الصعبة والحالات التي تحتاج إلي إعادة تجميل الأسنان

وتؤكد آلاء أن مصر تحتاج إلى كوادر طبية متخصصة، تنشر الوعي حول أهمية احترام "تخصص التخصص" وهو ما دفعها لأن تترك المملكة العربية السعودية التي ولدت بها، والعودة إلى مصر.

أنشأت الدكتورة آلاء بدرها مركزها في مصر منذ حوالى 12 عام واستطاعت في زمن قياسى أن تجد لها مكانا متميزا بين عمالقة طب الأسنان ورغم كونها زوجة وأم لطفلين الا أن أرادتها في أن تصل إلى تحقيق أحلامها لم يعيق مسيرتها وكانت لها رؤية مختلفة خاصة في تشجيع السياحة العلاجية حيث ترى الدكتورة آلاء بدر أن مصر من الدول التي يجب الاهتمام بهذا النوع من السياحة لما يدره من أموال طائلة تصب في الدخل القومى لمصر ، كما يتميز العلاج فى جمهورية مصر العربية بأسعاره المنخفضة مقارنه بدول كثيرة مع وجود كفاءات متميزة من الأطقم الطبية والأجهزة الحديثة خاصة في مجال الأسنان.

ويتميز المركز الذى أسسته الدكتورة آلاء بوجود العديد من تخصصات الأسنان مثل التركيبات الثابتة وعلاج العصب وزراعة الأسنان بالإضافة إلى تجميل اللثة

وتؤكد الدكتورة آلاء ان هذا التخصص نعمل به في مركزنا باستخدام كل التقنيات الحديثة والاجهزة الدقيقة.