زيت الخروع وزيت المشمش لتكثيف الشعر وجفاف البشرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 07:16 مساءً - منذ 24 دقيقة

من المعروف بأن فوائد زيت الخروع هي كثيرة للبشرة والشهر وغيرها من الأمور، وكثيرًا ما نسمع عن الفوائد الصحية للمشمش فضلاً عن فوائد زيت المشمش للشعر.

يعتبر «زيت المشمش» من الزيوت غير المتعارف عليها في البيوت العربية، والمصرية بشكل شائع، ولكن كثير منا يجعل أهميته في العديد والعديد من الاستخدامات المفيدة والمذهلة.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة تحضير ماسك زيت الخروع وزيت المشمش للشعر، بطريقة سهلة وبسيطة، خطوة بخطوة وهو كالآتي :

المكونات

2 ملعقة كبيرة من زيت المشمش

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع

طريقة التحضير:

– احضري وعاء صغير عميق وضعي المكونات، وقومي بتوزيع الخليط على الشعر وفروة الرأس.

– كرري ذلك لمرتين خلال إسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ويعتبر زيت الخروع من المكونات الشائعة لتكثيف وتقوية الشعر، ويمكنكِ تعزيز فوائد زيت الخروع لشعرك عند تحضير هذا الماسك المكون من زيت الخروع وزيت المشمش.