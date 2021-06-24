كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 07:16 مساءً - منذ ساعتين

مع تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، يتأثر الشعر ويتضرر في بعض الأحيان. لذلك إليكم بعض النصائح التي تساعدك في علاج مشاكل الشعر وفروة الرأس والوقاية منها بشكل فعال:

– إختيار المشط المناسب: تتسبب أسنان المشط القاسية في شد الشعر بقسوة، ما يزيد تكسر الشعر. أفضل طريقة لفك تشابك شعرك هي استخدام مشط واسع الأسنان بعد ترطيبه وغسله. وتجنبي استخدام فرشاة الشعر، واستخدميها فقط بعد أن يصبح شعرك جافاً تقريباً، كما ينصح الخبراء بعدم تمشيط الشعر المبلل فور غسله؛ لأن الشعر في هذا الوقت يكون في أضعف حالته.

– إستخدام بلسم للشعر قبل الشامبو: يُنصح باستخدام بلسم للشعر قبل الشامبو، حيث يعمل كقناع طبيعي للتخلص من الشعر المجعد والتالف؛ وتأكدي من وضع البلسم فقط على منتصف الشعر والأطراف، وليس على فروة الرأس.

– النظام الغذائي الصحي: من المهم تضمين البيض والخضراوات ذات الأوراق الخضراء في نظامك الغذائي، كذلك تضمين الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والحديد وفيتامين هـ، وأحماض أوميغا 3 الدهنية في نظامك الغذائي اليومي، والأسماك، يمكنك أيضاً تناول السبانخ والزبادي في وجبتك.

– زيت جوز الهند: وضع زيت جوز الهند من 15 إلى 20 دقيقة قبل وضع الشامبو، لأنه يعمل كبلسم طبيعي ويساعد في جعل شعرك دهنياً، ويقلل كمية الماء التي يتشربها شعرك أثناء الغسيل. كما أنه يعالج العديد من مشاكل فروة الرأس.

– قص الشعر: يقلل قص شعرك خطر تكسره، كما يقلل مشاكل تساقط الشعر، ولن يجعلك تضغطين على الجذور بتمشيط أو فك تشابك الشعر الطويل. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الشعر القصير أيضاً عناية أقل.

– الحفاظ على الشعر جافاً: يجب استخدام منشفة ناعمة تمتص الماء بسرعة، وتقلل الاحتكاك بين شعرك والمنشفة، ما يقلل تساقط الشعر.