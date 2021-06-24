صحة ورشاقة

المغرب يسجل 522 إصابة بـ" كورونا " و7 وفيات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 24 يونيو 2021

أعلنت المملكة المغربية تسجيل 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و345 حالة شفاء و7 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

و نقلت " وكالة المغرب العربي للأنباء " عن وزارة الصحة المغربية قولها في بيان لها إن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 527 ألفا و696 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020 في حين بلغ مجموع حالات الشفاء 514 ألفا و624 حالة و الوفيات 9254 حالة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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