المغرب يسجل 522 إصابة بـ" كورونا " و7 وفيات

محمد الفلاح - الخميس 24 يونيو 2021

أعلنت المملكة المغربية تسجيل 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و345 حالة شفاء و7 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.



و نقلت " وكالة المغرب العربي للأنباء " عن وزارة الصحة المغربية قولها في بيان لها إن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 527 ألفا و696 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020 في حين بلغ مجموع حالات الشفاء 514 ألفا و624 حالة و الوفيات 9254 حالة.