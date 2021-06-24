شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رائحة النفس الكريهة قد تكون عرضًا لأمراض خطيرة.. هنا التفاصيل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - وكالات:

قد تشكل رائحة النفس الكريهة إحدى العلامات المبكرة للإصابة بأمراض الفم واللثة، لكن الأمر لا يتوقف عند ذلك فحسب، بل يتعداه لأسباب قد تتعلق بأمراض مزمنة أو خطيرة، نستعرض هنا بعض تلك الأمراض التي تكشفها الرائحة الكريهة للفم والحلق.

1- أمراض اللثة : إذا شممت في نفَسك رائحة معدنية، فقد يكون سببها بكتيريا تنمو تحت اللثة، وتحدث التهاباً يُطلق عليه طبياً التهاب دواعم الأسنان، وتزداد احتمالية إصابتك به إذا كنت تدخن أو لا تستخدم الفرشاة والخيط لتنظيف الأسنان بانتظام.

2- ارتجاع المريء : تجعل هذه الحالة حمض المعدة يتدفق لأعلى، عائدًا إلى المريء، ما قد يعطي أنفاسك رائحة كريهة ويخرج بعض الطعام والسوائل من الفم، كما يمكن للحمض أيضًا أن يضر الحلق والفم، ويكون أرضًا خصبة لمزيد من البكتيريا ذات الرائحة الكريهة.

3- السكري : إذا كنت مصابا بالسكري، فقد تكون رائحة الفم الكريهة علامة على أن جسمك يستخدم الدهون كوقود بدلاً من السكر، وربما يعني هذا أنك تعاني من انخفاض شديد في هرمون الأنسولين، ويجب عليك استشارة الطبيب.

4- بكتيريا “بيلوري” : نوع من البكتيريا يرتبط بسرطان المعدة والقرحة، وقد يسبب رائحة الفم الكريهة، أو الغثيان أو حرقة المعدة أو ألمها أو عسر الهضم، وتختفي معظم هذه الأعراض عند العلاج بالمضادات الحيوية.

5- التهابات الجهاز التنفسي : يمكن لنزلات البرد والسعال والتهاب الجيوب الأنفية أن تكون مخاطًا مليئًا بالبكتيريا عبر الأنف والفم، ما قد يؤثر على أنفاسك، وعادة تختفي تلك الأعراض بمجرد التعافي من نزلات البرد.

6- الأدوية : بعض الأدوية تسبب رائحة الفم الكريهة لأنها تجفف الفم، مثل علاجات القلب، والعلاج الكيميائي للسرطان، وبعض مساعدات النوم، فهي تطلق مواد كيميائية تجعل رائحة أنفاسك سيئة، وقد يحدث ذلك مع تناول الكثير من الفيتامينات.

7- التهاب اللوزتين : يتجمع الكالسيوم حول اللوزتين أثناء الأكل، ولا يسبب ذلك مشكلة، لكن أحيانا يتهيج الحلق، وتنمو البكتيريا به، ما يجعل رائحة أنفاسك كريهة، ويمكن التخلص من البكتريا بفرشاة أسنان أو قطعة قطن، وغرغرة بالماء.

8- الجفاف : عندما لا يحتوي الجسم على كمية كافية من الماء، يصاب بحالة جفاف، ولا يُكون الفم ما يكفي من اللعاب، الذي ينظف الفم من البكتيريا، وقد يؤدي ذلك لرائحة الفم الكريهة، ومن الحالات التي تؤثر على الغدد المصنعة للعاب متلازمة سجوجرن وتصلب الجلد.

9- العدوى : يمكن أن تصاب بجرح داخل الفم وبسبب البكتيريا وتشم رائحة كريهة، ويحدث ذلك أيضا إذا خضعت لجراحة في اللثة أو خلعت إحدى الأسنان، وتزداد احتمالية إصابتك بالعدوى مع عدم اتباع تعليمات الطبيب، أو التقصير في العناية جيدا بالأسنان أو اللثة، ويمكن علاج البكتيريا بالمضادات الحيوية.

10- تليف كبدي : يمكن أن يتسبب التليف الكبدي في الشعور برائحة عفن، وقد تكون علامة على أن الكبد لا يعمل بشكل جيد لسبب مرضي، وقد يصحب بأعراض أخرى، بما فيها اليرقان، بتحول لون بشرتك وبياض عينيك إلى اللون الأصفر.

11- فشل كلوي : قد تشعر أن تنفسك مضطرب إذا لم تتمكن كليتك من التخلص من الفضلات كما ينبغي، وهي مرحلة متأخرة من الفشل الكلوي، وعندما يصل الأمر إلى هذه النقطة يتم العلاج عادةً بالغسيل الكلوي أو زراعة الكلى.