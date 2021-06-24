شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على طرق حماية عيون أطفالك أثناء جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ تفشى فيروس كورونا تغيرت العديد من العادات أهمها الانتقال إلى العالم الرقمي في الدراسة أو المنزل، فأصبح الاعتماد على الإنترنت والهواتف المحمولة كبيرا فى معظم دول العالم.

وأصبح هناك الكثير من الضغط على العيون بسبب التعليم عبر الإنترنت، كما أن استخدام الأجهزة ذات الشاشات أدى إلى العديد من مشاكل العين لدى الأطفال، وأصبحت مشاكل العين شائعة عند الأطفال أثناء الجائحة، ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، إليك بعض الحيل المضمونة للعناية بعيون طفلك أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية.

مشاكل العين التي تظهر عند الأطفال

إجهاد العين، والتعب، وجفاف العين، ومتلازمة الرؤية الحاسوبية، والرؤية الضبابية، وتهيج العين، وحرق العين، واحمرار وتورم العينين والالتهابات هي مشاكل خطيرة في العين تظهر عند الأطفال.

يحدث تشنج التكيف أيضًا عندما يميل الطفل إلى التحديق في الشاشة من نفس المسافة لفترة طويلة مما يؤدي إلى تقلصات مؤقتة في العين.

ويمكن أن يؤدي النظر إلى شاشة الكمبيوتر أو الأدوات الأخرى دون أخذ قسط من الراحة إلى قصر النظر، كما أن النظر إلى الشاشة لساعات طويلة يمكن أن يؤدي إلى صداع مزعج وفرك مفرط للعينين وآلام في الحاجب، وهذا سيجعل من الصعب على أطفالك التركيز فى دراستهم.

تأكد من أن طفلك يرمش بحد أقصى في دقيقة واحدة : نظرًا لأن الأطفال منغمسون في القراءة على الشاشة أو أثناء مشاهدة التلفزيون، فإنهم لا يرمشون كما هو مطلوب منهم، وهذا يؤدي إلى جفاف العين وحكة.

لا تستخدم الأجهزة الإلكترونية في غرفة مظلمة: تأكد من وجود إضاءة وضوء الشمس المناسبين في الغرفة.

اختر نظامًا غذائيًا متوازنًا يشمل الخضراوات والفواكه والبقول والأطعمة غير النباتية: قلل من الأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة والغنية بالمواد الحافظة.

لا تضع ماء الورد أو أي قطرات للعين في عين طفلك دون استشارة الطبيب.

إذا كان طفلك يرتدي عدسة العين ، فعليه إزالتها أثناء النوم وتجنب فرك العينين.

اطلب من طفلك أن يأخذ فترات راحة متكررة.

حاول تنظيم الوقت الذي يقضيه طفلك في الوصول إلى الأجهزة الإلكترونية، قم بخفض سطوع جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

فحوصات العين المنتظمة أمر لا بد منه : سيساعدك القيام بذلك على الاستمرار في تحسين رؤية الأطفال.

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