FDA تضيف تحذيرًا عن التهاب القلب النادر للقاحى فايزر وموديرنا

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القاهرة - سامية سيد - أضافت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA تحذيرًا بشأن حالات نادرة من التهاب القلب إلى لقاحى فايزر ومودرنا، حيث اجتمعت المجموعات الاستشارية فى البلاد لمناقشة التقارير المتعلقة بأمراض القلب بعد التطعيم، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.



FDA تضيف تحذيرا بشان التهاب القلب النادر للقاح كورونا من فايزر وموديرنا

وقالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية إنها ستضيف تحذيرًا بشأن حالات نادرة من التهاب القلب لدى المراهقين والشباب إلى لقاحى فايزر Pfizer / BioNTech وModerna وموديرنا لفيروس كورونا.

ووجدت المجموعات الاستشارية لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي(CDC) ، التى اجتمعت لمناقشة الحالات المبلغ عنها لأمراض القلب بعد التطعيم، أن الخطر لدى المراهقين والشباب مرتبط على الأرجح باللقاحات، لكن يبدو أن فوائد الحقن بدت واضحة، وتفوق المخاطر.

ويقوم المنظمون الصحيون في العديد من البلدان بالتحقيق فيما إذا كانت جرعات فايزر وموديرنا PfizeBioNTech وModerna التي تستخدم تقنية mRNA الجديدة تشكل خطرًا، وإذا كان الأمر كذلك، فما مدى خطورة ذلك.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن المرضى الذين يعانون من التهاب فى القلب بعد التطعيم يتعافون بشكل عام من الأعراض ويتحسنون.

وأصدرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إلى جانب مجموعات الأطباء الأمريكية ومسئولي الصحة العامة، بيانًا أكدوا فيه أن اللقاحات آمنة وفعالة وأن الآثار الجانبية للقلب "نادرة للغاية".

وجاء في البيان: "نشجع بشدة كل شخص يبلغ من العمر 12 عامًا أو أكبر ممن هم مؤهلون لتلقى اللقاح بموجب تصريح استخدام الطوارئ للحصول على التطعيم".

وقالت الوكالة زادت المخاوف بشأن متغير دلتا الفيروسى الأكثر قابلية للانتقال والذى يترسخ فى الولايات المتحدة، وتأثيره على الشباب، إلى الحاجة الملحة إلى زيادة التطعيمات، تم تحذير الأطباء والمستشفيات من قبل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) لمراقبة أعراض التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور، كما أن تحذير هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية سيزيد من الوعى.

وقال دوران فينك المسئول بهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية فى اجتماع اللجنة الاستشارية: "بناءً على البيانات المتاحة، سيكون هناك ما يبرر بيان تحذير في أوراق الحقائق لمقدمي الرعاية الصحية ومتلقي اللقاح ومقدمي الرعاية".

وأضاف فينك، نائب مدير قسم اللقاحات بالوكالة، إن هيئة الأغذية والأدوية تتوقع التحرك بسرعة لإضافة التحذير بعد انتهاء الاجتماع، ويبدو أن حالات التهاب القلب ترتفع بشكل ملحوظ في الأسبوع التالي لجرعة اللقاح الثانية وعند الذكور، وحدد مركز السيطرة على الأمراض 309 حالات دخول إلى المستشفى بسبب التهاب القلب لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وخرج 295 منهم من المستشفى.

وقال الدكتور توم شيمابوكورو، نائب مدير مكتب سلامة التحصين التابع لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في عرض تقديمي إن البيانات الواردة من أحد أنظمة مراقبة السلامة بالوكالة، تشير إلى معدل 12.6 حالة لكل مليون فى الأسابيع الثلاثة التالية، بالجرعة الثانية فى الفئة العمرية من 12 إلى 39 عامًا.

وقالت شيمابوكورو: "إننا نلاحظ هذا فى الفئات العمرية الأصغر سنًا، خاصة فى المراهقين وأوائل العشرينات، ونلاحظه أكثر عند الذكور، مقارنة بالإناث، هذا التأثير، نوعًا ما يختفي إلى حد كبير بمجرد دخولك في هذه الفئات العمرية الأكبر سنًا - الأفراد في سن الخمسين وما فوق.

يقوم مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالتحقيق في حالات التهاب القلب بشكل رئيسي لدى الشباب لعدة أشهر، مضيفة، إنها لا تزال تقيم مخاطر هذه الحالة ولم تؤكد على وجه التحديد وجود علاقة سببية بين اللقاحات ومشكلة القلب.

ومع ذلك فقد ذكرت أن عددًا أكبر بكثير من المتوقع من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 24 عامًا قد عانوا من التهاب في القلب بعد جرعة اللقاح الثانية.

ووفقًا لبيانات من نظام الإبلاغ عن الأحداث الضارة في الولايات المتحدة، فقد لوحظ وجود 347 حالة من حالات التهاب القلب في الأسبوع الذي تلا جرعة اللقاح الثانية لدى الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 24 عامًا.

وأوضحت شركة فايزر، التي تم ترخيص لقاحها للاستخدام في الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، في وقت سابق إنها لم تلاحظ معدلًا أعلى من التهاب القلب مما كان متوقعًا في العادة بين عامة السكان.