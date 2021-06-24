شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتغلب على الخوف من الامتحانات لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة يزداد خوف الطلاب، وترتفع مستويات التوتر خلال الأيام الأخيرة قبل الامتحانات، ما قد يترتب عليه الخوف من الامتحان، وهو أحد الأمور الشائعة، ما قد يؤثر سلبيا عند الخضوع للامتحان، لذا يجب على الطلاب الالتزام بالهدوء والتركيز قبل دخول مرحلة الامتحانات من خلال اتباع النصائح التالية وفقا لموقع "verywellmind" :

1. ابدأ المراجعة مبكرًا:

لا تؤجل المراجعة أبدًا، حيث يُقترح بدء المراجعة قبل يومين من الاختبار، ويجب الاحتفاظ بليلة قبل الامتحان للاسترخاء ويجب على الطلاب محاولة التأمل للحفاظ على الهدوء والاطلاع على الصيغ والمعادلات في الليلة السابقة للامتحان.

2. ضع جدولًا زمنيًا خاصًا بك:

من المهم أن نفهم أن كل شخص مختلف عن الآخر ويجب على كل طالب أن يلتزم بجدول المذاكرة الزمنى أو روتين ساعات الدراسة مع إبقاء إمكاناته فى الاعتبار.

3. ضع خطة:

التخطيط جيد دائمًا، وأفضل طريقة لفهم الموضوع تكون من خلال الرسوم البيانية والصور، حيث يساعدك ذلك على فهم الموضوع بسهولة.

4. تجنب خلط الموضوعات

لا تركز أبدًا على موضوع واحد فقط، ففي مثل هذه الحالات، يتم استبعاد الموضوعات الأخرى وفي اللحظة الأخيرة قد تفوتك بعض الفصول، يُنصح بتخصيص بعض الوقت لكل موضوع يوميًا.

5. خصص وقتًا للاستراحة:

الدراسة المستمرة لساعات طويلة ليست متعبة فحسب، بل إنها ضارة أيضًا بصحتك، من المهم أن تأخذ قسطًا من الراحة بعد كل ساعة أو نحو ذلك لإراحة جسدك، أيضا حاول أن تمد جسمك بالمغذيات، اشرب الماء / العصير أثناء الاستراحة لتجديد شباب الجسم. وفقًا لخبراء الصحة ، فإن تمارين الإطالة تساعد في تحسين الدورة الدموية بالجسم.

6.النوم جيدًا:

فى أيام الدراسة من الضرورى توفير ما لا يقل عن 8-9 ساعات من النوم لإراحة الجسم والعقل لتحقيق التوازن والقدرة على المذاكرة والتحصيل.

7. تدوين الملاحظات:

أثناء التحضير للامتحانات أو مراجعة الفصل ، قم بتدوين التواريخ والأحداث المهمة والأشخاص والحوادث، هذه التقنية مفيدة جدًا في هيكلة المراجعة النهائية.

8. اكتب بخط واضح

هذا هو واجب الآباء والمعلمين أن يذكروا الأطفال بالكتابة بخط واضح مقروء، فتحت ضغط الامتحان، لا يهتم الأطفال بالكتابة بخط واضح ويحاولون إنهاء الأسئلة في الوقت المحدد.

9. استخدام أقلام التظليل:

يسهل استخدام أداة التمييز فهم معرفتك بالموضوع ويساعد أيضًا فى تكوين انطباع جيد، كما أن استخدام قلم التظليل أثناء التحضير للاختبار يساعدك على تذكر جوانب مهمة من الموضوع.

10.العناوين الفرعية:

أثناء الإجابة استخدم دائمًا الرؤوس والعناوين الفرعية للتعامل مع جميع الموضوعات، ليسهل على المصحح فهم كل ما تمت الإجابة عليه.